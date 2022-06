Bordeaux en dépôt de bilan, Gérard Lopez fait un aveu

Dans : Bordeaux.

Par Sébastien Veyrier

Après une première rétrogradation en National 1 de la part de la DNCG, les Girondins de Bordeaux restent sur la corde raide. Les dernières déclarations de Gérard Lopez ne sont pas pour rassurer les supporters.

Les Girondins de Bordeaux sont au plus mal sportivement, mais également financièrement. Invité par Jérôme Rothen sur RMC, Gérard Lopez est revenu sur les difficultés actuelles au club. Le président des Girondins n’a pas caché que le second passage devant la DNCG risque d’être très tendu même si plusieurs rentrées d'argent ont déjà permis de combler une partie du déficit.

Un risque de dépôt de bilan pour Bordeaux

C’est donc un Gérard Lopez lucide sur la situation des Girondins de Bordeaux, mais aussi très combatif qui s’est présenté aux micros de Rothen s’enflamme. Pour le président des Girondins, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que le club commence le prochain exercice en Ligue 2. Pour rappel, c'est un déficit de 40 millions d’euros qu'il faut combler. « On a anticipé à plusieurs niveaux. Le premier, c’est que l’on connaissait le déficit et on savait comment le combler. J’avais promis de rester au club même si on allait en Ligue 2 et c’est ce que je fais. Je remets la main à la poche (à hauteur de 10 millions d’euros NDLR). Il y a de l’argent qui arrive de la Ligue et puis il y a environ la moitié qui viendrait des ventes des joueurs. » a précisé Gérard Lopez.

Les ventes de joueurs évoquées par le propriétaire des Girondins de Bordeaux devraient représenter 22 millions d’euros en comptant également les pourcentages reçus sur les ventes de Tchouaméni et l’éventuel transfert de Jules Koundé. La vente du Coréen Ui-jo Hwang pourrait par ailleurs rapporter une belle somme au club. Sans ces rentrées d’argent, le risque est simple pour le club. « Cela se passe toujours comme cela avec la DNCG, précise le dirigeant bordelais. Tous les clubs vendent et ce qu’il faut c’est donner une garantie sur les ventes. Bien sûr qu’il y a un risque de dépôt de bilan. Tant qu’il n’y a pas d’accord, il y a clairement ce risque-là. » a précisé Gérard Lopez dont l’ambition reste de retrouver la Ligue 1 au plus vite.

Une remontée nécessaire pour retrouver des finances saines. « On a réussi à réduire les coûts l’année passée, on fait encore une grosse réduction maintenant, mais la seule façon de fonctionner c’est par le sportif et de remonter. C’est l’objectif. L’idée c’est de construire un effectif avec des joueurs compatibles Ligue 2, expérimentés et avec du caractère. Il y a des joueurs qui se sont engagés avec nous moralement et verbalement, mais la situation fait que c’est compliqué pour les contrats. » L’été s’annonce chaud à Bordeaux avant le second passage devant le DNCG suite à l’appel du club.