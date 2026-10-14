Zidane remplit le compte en banque d'un jeune supporter

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France va faire le bonheur d'un supporter des Bleus. En effet, l'un des maillots de Zizou, préparé pour la finale du Mondial 2006 contre l'Italie, va être mis en vente aux enchères, et son propriétaire possède une histoire peu commune.

D'ici la fin du mois d'octobre, la célèbre maison Aguttes, spécialisée dans la vente aux enchères d'objets d'art, mettra en vente des maillots de sportifs célèbres, mais surtout celui de Zinedine Zidane qu'il avait lors du fameux match contre l'Italie en finale du Mondial 2006 à Berlin. Durant cette rencontre, Zizou avait ouvert le score d'une Panenka, mais il avait également vu rouge après un coup de boule sur Materazzi. Comme le précise le vendeur, il ne s'agit pas du maillot que l'actuel sélectionneur des Bleus portait lors du match, mais d'un maillot qui était préparé au cas où il aurait dû en changer. Ce maillot a une histoire, puisque dès la fin du Mondial, Adidas avait fait de ce maillot le premier prix d'un concours. A l'époque, un jeune garçon avait participé et gagné cette tunique qu'il conserve précieusement depuis 20 ans. Toute cette histoire a évidemment été vérifiée de près par les experts afin d'authentifier le maillot de Zinedine Zidane, et tout a été confirmé.

Le jackpot pour un jeune supporter de l'équipe de France

La personne, issue d’une famille modeste, a obtenu ce maillot alors qu’il était enfant et il l’a conservé avec soin, sous verre, dans un cadre. Aujourd’hui, il est devenu adulte, il quitte le domicile familial et espère une belle vente qui l’aidera à prendre un bon départ dans la vie active », précise, dans », précise, dans Le Parisien , François Thierry, expert sport auprès de la Maison Aguttes. Alors que le marché de la revente des maillots authentiques a explosé ces dernières années, le prix du maillot de Zinedine Zidane peut donc valoir à cet heureux gagnant du concours Adidas une très bonne surprise lors de la vente aux enchères. Selon les spécialistes, cette tunique qui date de 2006 pourrait être cédée entre 15.000 et 30.000 euros. On est tout de même loin des 80.000 euros payés par un collectionneur pour le maillot préparé mais non porté par Zinedine Zidane lors de la finale de Coupe du monde 1998. Il est vrai que, contrairement à 2006, Zizou avait gagné la Coupe du Monde et signé un doublé.

Concernant ces ventes de maillots, le responsable de la société qui organise la vente aux enchères reconnaît que les faux se sont multipliés ces dernières années et que désormais des analyses de plus en plus pointues pour éviter la cession de tuniques totalement fausses. Il est vrai que désormais, on annonce que près de 30% des maillots de football vendus dans le monde sont des faux, donc il est évident que le marché des maillots de collection est également impacté. En attendant, d'ici la fin du mois, Zinedine Zidane va faire le bonheur d'un de ses supporters.