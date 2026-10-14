Zidane remplit le compte en banque d'un jeune supporter

Zidane remplit le compte en banque d'un jeune supporter

Equipe de France
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France va faire le bonheur d'un supporter des Bleus. En effet, l'un des maillots de Zizou, préparé pour la finale du Mondial 2006 contre l'Italie, va être mis en vente aux enchères, et son propriétaire possède une histoire peu commune.
D'ici la fin du mois d'octobre, la célèbre maison Aguttes, spécialisée dans la vente aux enchères d'objets d'art, mettra en vente des maillots de sportifs célèbres, mais surtout celui de Zinedine Zidane qu'il avait lors du fameux match contre l'Italie en finale du Mondial 2006 à Berlin. Durant cette rencontre, Zizou avait ouvert le score d'une Panenka, mais il avait également vu rouge après un coup de boule sur Materazzi. Comme le précise le vendeur, il ne s'agit pas du maillot que l'actuel sélectionneur des Bleus portait lors du match, mais d'un maillot qui était préparé au cas où il aurait dû en changer. Ce maillot a une histoire, puisque dès la fin du Mondial, Adidas avait fait de ce maillot le premier prix d'un concours. A l'époque, un jeune garçon avait participé et gagné cette tunique qu'il conserve précieusement depuis 20 ans. Toute cette histoire a évidemment été vérifiée de près par les experts afin d'authentifier le maillot de Zinedine Zidane, et tout a été confirmé.

Le jackpot pour un jeune supporter de l'équipe de France

« La personne, issue d’une famille modeste, a obtenu ce maillot alors qu’il était enfant et il l’a conservé avec soin, sous verre, dans un cadre. Aujourd’hui, il est devenu adulte, il quitte le domicile familial et espère une belle vente qui l’aidera à prendre un bon départ dans la vie active », précise, dans Le Parisien, François Thierry, expert sport auprès de la Maison Aguttes. Alors que le marché de la revente des maillots authentiques a explosé ces dernières années, le prix du maillot de Zinedine Zidane peut donc valoir à cet heureux gagnant du concours Adidas une très bonne surprise lors de la vente aux enchères. Selon les spécialistes, cette tunique qui date de 2006 pourrait être cédée entre 15.000 et 30.000 euros. On est tout de même loin des 80.000 euros payés par un collectionneur pour le maillot préparé mais non porté par Zinedine Zidane lors de la finale de Coupe du monde 1998. Il est vrai que, contrairement à 2006, Zizou avait gagné la Coupe du Monde et signé un doublé.
Concernant ces ventes de maillots, le responsable de la société qui organise la vente aux enchères reconnaît que les faux se sont multipliés ces dernières années et que désormais des analyses de plus en plus pointues pour éviter la cession de tuniques totalement fausses. Il est vrai que désormais, on annonce que près de 30% des maillots de football vendus dans le monde sont des faux, donc il est évident que le marché des maillots de collection est également impacté. En attendant, d'ici la fin du mois, Zinedine Zidane va faire le bonheur d'un de ses supporters.

Lire aussi

EdF : Le Portugal inflige à Zidane son premier gros reversEdF : Le Portugal inflige à Zidane son premier gros revers
Articles Recommandés
Lol Part Avec Un Gros Handicap Contre Pierre Sage
OL

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

Ol Le Groupe Contre Crystal Palace Devoile
OL

OL : Le groupe contre Crystal Palace dévoilé

Manchester City Psg Les Compos 21h Sur Canal
Ligue des Champions

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Valbuena Voit Lom Plus Proche De Troyes Que De Leurope
OM

Valbuena voit l'OM plus proche de Troyes que de l'Europe

Fil Info

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage
OL : Le groupe contre Crystal Palace dévoilé
Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)
Valbuena voit l'OM plus proche de Troyes que de l'Europe
Real : Pas de Clasico, Vinicius Jr prend 4 matchs de suspension
Barcola ouvre son compteur avec Liverpool (vidéo)
OL-Crystal Palace : nouveau coup dur
TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Un appel de Zidane et le Real veut doubler l’OM

Derniers commentaires

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

Vivement qu'il revienne pour de bon à la maison.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Habituellement je suis contre le psg en L1 mais favorable en LdC. Mais un but de cherki ce soir pour me ferais quand même très plaisir. Que le meilleur gagne et j'attends de voir un grand match.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

il a le droit d'être pour city, ne t'en déplaise. Même si personnellement je préfère les gens pour un club (city) que contre un club (psg). Je pense que sergio est hélas plus anti psg que pro city.

PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi

ça ne resoud pas le probleme 60000 places c'est trop court pour l'avenir

Bouaddi annoncé au PSG, tout était faux

les joueurs mettent toujours le PSG dans leur jeu alors que Paris ne s'interesse même pas à eux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading