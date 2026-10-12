EdF : Le Portugal inflige à Zidane son premier gros revers

EdF : Le Portugal inflige à Zidane son premier gros revers

Equipe de France
parCorentin Facy
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Pépite du centre de formation du RC Lens, le jeune Mezian Mesloub a choisi de représenter le Portugal, plutôt que la France ou l’Algérie, pour sa carrière internationale. Un coup dur pour Zinedine Zidane.
Utilisé avec parcimonie depuis le début de la saison, le jeune Mezian Mesloub a déjà laissé entrevoir de jolies promesses sous les couleurs du RC Lens. A seulement 16 ans, le natif de Martigues, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2030, s’impose comme l’un des grands talents à suivre en Ligue 1. Sa carrière internationale fait par ailleurs l’objet d’interrogations et de convoitises puisque Mezian Mesloub a le choix entre la France, l’Algérie et le Portugal. A n’en pas douter, Zinedine Zidane apprécie la technique soyeuse du milieu offensif lensois.
Mais il ne pourra pas en bénéficier dans les années à venir puisque le grand-père du joueur a confirmé au média portugais Zero Zero que Mezian Mesloub avait bel et bien choisi le Portugal, avec qui il joue actuellement en catégories de jeunes. « Il dispose de trois options sur le plan footballistique (Portugal - France - Algérie) et, à vrai dire, il n’a pas hésité : il a choisi la sélection portugaise et suit ainsi les racines de sa famille. J’aimerais beaucoup le voir jouer avec l’équipe nationale A du Portugal » a d’abord lancé le grand-père du meneur de jeu du RC Lens avant de poursuivre.

Mezian Mesloub a choisi le Portugal

« On parle beaucoup de lui en ce moment et c’est une grande fierté pour moi de voir le chemin qu’il est en train de parcourir. En tant que Portugais, je suis très fier de voir ce gamin de 16 ans accomplir tout ce qu’il accomplit » ajoute-t-il, puis de conclure. « J’ai des frissons à chaque fois que je le vois porter le maillot du Portugal. C’est une sensation que je n’arrive pas à décrire avec des mots, quelque chose qui me touche au plus profond du cœur ». Autant dire que dans le clan Mezian Mesloub, il est clair que le Portugal est loin devant l’Algérie et la France. Reste à voir si le jeune Lensois officialisera sa décision de représenter le Portugal durant sa carrière internationale chez les A dans les semaines ou les mois à venir.
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ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

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t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

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Combien de parade de Risner comparé a Degrieff VAS Y!!

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