Zinedine Zidane, un CDD six mois à Madrid ?

Equipe de France03 déc. , 10:30
parMehdi Lunay
Tout est programmé pour que Zinedine Zidane prenne les rênes de l'Equipe de France l'été prochain. Néanmoins, l'ancien numéro 10 des Bleus voit son nom revenir au Real Madrid de manière incessante. Zidane va t-il s'offrir une pige chez les Merengues en 2026 ?
Cette saison, le Real Madrid devait reprendre sa domination en Espagne et en Europe avec Xabi Alonso. L'ancien milieu du club madrilène possède de solides références sur un banc de touche. Au Bayer Leverkusen, il a su concilier style de jeu, management intelligent et trophées. Florentino Perez espérait qu'il ferait de même au sein de la Maison Blanche, on en est loin. Le Real n'est pas leader de Liga, il peine dans le jeu et de grosses tensions sont apparues dans le vestiaire madrilène.

Un enchaînement Real-France pour Zidane ?

Xabi Alonso est contesté par certains cadres qui réclament même le retour de Zinedine Zidane. L'idée fait son chemin en interne selon le site Don Balon. Le média évoque un ultimatum pour l'entraîneur actuel du Real. Un faux pas à Bilbao mercredi lui serait fatal et occasionnerait son remplacement par Zidane. Ce dernier est prêt à reprendre du service et à réaliser un troisième passage sur le banc des Merengues après 2016-2018 et 2019-2021. Reste à savoir si ce nouveau mandat sera court ou long puisque « Zizou » doit reprendre l'Equipe de France après le Mondial 2026.
Florentino Perez est ouvert à un simple intérim du Français jusqu'à la fin de saison pour tenter de décrocher des titres et surtout la Ligue des champions. Un tel scénario offre la possibilité à Zidane de reprendre le rythme d'un vestiaire avant de retrouver l'Equipe de France et de faire aussi connaissance avec le capitaine des Bleus Kylian Mbappé. Toutefois, lâchera t-il son poste au Real ensuite ? Le président de la FFF Philippe Diallo craindra forcément une volte-face surprise de son premier choix comme futur sélectionneur.
Derniers commentaires

Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ

Normalement ca devrait faire au minimum 15 articles sur F01 cet itw

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ton seul argument quand on te met sous terre ! Et maintenant tu parles des points que les autres ont pris contre l'OL avec Almeida, est ce dire qu'il faut les enlever et les rajouter a l'OL, t'es dune stupidité ! as tu vu le nombre de post que tu fais ? 10 par jour minimum quand j'en fais 10 par semaine. le problème c'est que tu manques trop de répartie et d'intelligence pour échanger avec moi, meme si je te reconnais le mérite de bien t'exprimer. Mon cerveau va beaucoup trop vite pour le tien. T'as vu, sans aucune insulte

PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

Qu'il ne revienne pas trop tôt.il ne doit pas hypothequer son avenir

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

C'est la meilleure celle là... Le mec passe sa vie ici à cracher gratuitement sur l'OL (alors qu'il supporte une autre équipe), si bien que d'après les stats Disqus, c'est le meilleur contributeur du site sur la partie OL (on parle quantité, pas qualité hein). Mais il se permet de dire aux autres qu'ils n'ont pas grand chose à faire dans leur vie. PTDR. C'est la meilleure celle là

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

Ferme ta gueule sa n'a rien n'avoir le foot ! Votre mots facho vous nous cassez les couille des qu'on n'est pas d'accord avec vous on vote pas la gauchiasse on n'est des facho mais tu est dans quel pays ici ?! SI tu est pas content rentre chez toi parce quand tu voit que dans les prison C'est 83% des MAGREBIN les délinquants il sont chez vous pas chez nous trou de ball VA ! Tkt pas les français vont bien voter pour faire fermé votre gueule d'animaux !

Loading