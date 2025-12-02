ICONSPORT_278677_0176

Real Madrid : Des joueurs réclament le retour de Zidane, pas Mbappé

Liga02 déc. , 11:40
parGuillaume Conte
Le Real Madrid s'offre une petite crise, entre des joueurs mécontents et des résultats mitigés. Xabi Alonso est ciblé et le nom de Zinedine Zidane est encore murmuré.
Le Real Madrid ne présente clairement pas un mauvais bilan en cette première partie de saison. A la lutte avec le FC Barcelone en Liga, avec une seule défaite, et dans les premiers aussi en Ligue des Champions, avec un seul revers face à Liverpool, la Maison Blanche connait pourtant des turbulences. La façon de faire de Xabi Alonso n’arrive pas à convaincre une partie de l’effectif, et notamment le clan des Brésiliens qui s’oppose à sa gestion du groupe et ses choix tactiques.

Les Brésiliens du Real en colère

Cela donne une sacrée tension dans le vestiaire, alors que Vinicius Junior, Endrick et Rodrygo ne sentent absolument pas la confiance de l’entraineur espagnol. Résultat, selon El Chiruingito, quatre à cinq joueurs de l’effectif se sont réunis avec la direction récemment, avant le match nul face à Gérone, pour demander le départ de Xabi Alonso et le retour de Zinedine Zidane. L’identité des joueurs mécontents n’a pas filtré, mais Defensa Central fait deux révélations à propos de cette réunion.
Selon le média très proche du président Florentino Pérez, il n’y avait pas Kylian Mbappé dans cette petite rébellion, l’attaquant français souhaitant rester fidèle à son entraineur en place qui lui a donné les pleins pouvoirs. Et l’autre enseignement c’est que le Real Madrid a refusé en bloc tout changement d’entraineur, estimant qu’il fallait laisser du temps à l’ancien joueur de Liverpool pour trouver ses marques, et que le bilan était loin d’être catastrophique.
Comme souvent dans les grands clubs, tout se jouera au printemps, quand le titre en Liga et le parcours en Ligue des Champions vaudront de l’or. En attendant, la Casa Blanca fait front avec son nouvel entraineur. Surtout que Zinedine Zidane n’a pas l’intention de venir, lui qui brigue un poste au sein de l’équipe de France pour l’après-Coupe du monde, l’été prochain.
