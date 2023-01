Zidane et la France c’est fini, la décision tombe

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane a été snobé par l'équipe de France, qui continue de faire confiance à Didier Deschamps au poste de sélectionneur. L'ancien Ballon d'Or doit digérer cette déception, et il se prépare désormais à oublier les Bleus pendant un long moment, pour se consacrer à son futur job.

Au coeur de beaucoup de rumeurs et d’informations ces dernières semaines, Zinedine Zidane reste pourtant incroyablement discret, lui qui ne peut que constater que l’équipe de France sera toujours entrainée par Didier Deschamps pour les années à venir. Le sélectionneur national, fort de ses résultats, a rempilé pour trois ans et demi et ne pourra laisser son poste qu’en 2026. Forcément, pour un homme comme Zidane, qui avait confié il y a quelques mois qu’il ambitionnait désormais de reprendre son travail d’entraineur après plus d’un an d’inactivité, cet horizon 2026 parait impossible à atteindre sans se trouver une autre occupation.

Zidane va chercher un club

Cela veut dire reprendre du service en club, et tant pis pour son rêve d’entrainer l’équipe de France. Du moins pour le moment. Le nom de Zizou est évoqué au Paris SG, ce qui a le don de mettre une sacrée pression sur les épaules de Christophe Galtier quand on sait à quel point les propriétaires qataris rêvent de mettre le champion du monde 1998 sur leur banc. Il y a donc de grandes chances que l’ancien numéro 10 des Bleus et son agent Alain Migliaccio se mettent réellement en quête d’un poste l’été prochain.

Et dans cette optique, un premier club place ses billes annonce la Gazzetta dello Sport. Ce n’est pas le Paris SG, mais la Juventus Turin. Si le club italien n’a pas les moyens de celui de la capitale française, il mise sur le chantier à reconstruire alors que la « Vieille Dame » n’arrive plus à dominer la Série A comme elle le faisait dans les années 2010, et n’est même plus considérée parmi les formations candidate à une victoire en Ligue des Champions. Le chantier est bien présent, mais les Turinois espèrent faire de Zidane l’homme de leur renouveau, en jouant aussi sur la fibre sentimentale, « Zizou » ayant connu les sommets européens sous le maillot bianconero.

La Juventus, pas assez ambitieuse pour Zizou ?

Pour ce faire, il faudra déjà que la Juventus se défasse de Massimiliano Allegri, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 et qui est solidement accroché à son poste malgré les critiques et les résultats en dents de scie. Changer d’entraineur coûtera une fortune à la formation du Piémont et cela peut être déjà un premier frein à la venue de Zidane. Ce dernier entend bien trouver une formation prestigieuse, mais espère aussi avoir les moyens de se battre pour les sommets à tous les niveaux. Après avoir entrainé le Real Madrid avant tant de succès, passer à une étape inférieure pourrait être difficile à digérer.

Surtout si le PSG lui offre une autre solution. Malgré l’arrivée récente de Christophe Galtier, cela démange Nasser Al-Khelaïfi de se placer dans ce dossier, histoire de ne pas laisser passer une telle opportunité si elle se présentait. Chez les anciens joueurs qui ont pu connaitre Zidane, la tentation du PSG sera bien évidemment là. « Son désir est de devenir entraîneur. S’il n’a pas encore dirigé un club, c’est pour diriger l’équipe nationale de France. S’il quitte le Real Madrid, il doit prendre une équipe à son niveau, comme le PSG », a récemment livré Lionel Charbonnier, champion du monde avec Zidane et les Bleus, sur RMC. Un constat évident pour une seule certitude, celle de trouver désormais un « Zizou » désireux d’oublier la déception de n’avoir pas été choisi pour entrainer les Bleus, afin de retrouver un banc de touche cet été. Il reste à savoir si l’opportunité d’entraîner les Bleus se présentera un jour. C’est possible puisque l’ancien numéro 10 n’a que 50 ans, mais les regards ne sont plus tournés en ce sens désormais.