Zéro sélection avec la France, ce défenseur interpelle Zidane

Zéro sélection avec la France, ce défenseur interpelle Zidane

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Joueur français qui brille en Premier League dans un club discret mais performant, Olivier Boscagli prend la parole dans L'Equipe pour clamer son envie de rejoindre l'équipe de France.
La grande revue d’effectif mise en place par Zinedine Zidane a permis de découvrir des nouveaux joueurs ou des nouveaux rôles au sein des Bleus. C’était le but de ce rassemblement à rallonge avec quatre matchs de Ligue des Nations. Pour la suite de cette compétition comme pour la suite de l’ère Zidane, la porte reste largement ouverte même si des joueurs comme Leny Yoro et Jérémy Jacquet ont fait forte impression. La défense centrale pourrait donc changer encore dans les mois à venir, et c’est le moment choisi par Olivier Boscagli pour faire acte de candidature.

Boscagli, capable de jouer à trois postes ?

L’ancien joueur de l’OGC Nice a passé six années très convaincantes au PSV Eindhoven, avant de s’envoler pour Brighton pour gagner en visibilité dans les grands championnats. Le défenseur central a connu une première saison compliquée, mais il s’est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable dans une formation des Seagulls qui joue les premiers rôles en Premier League.
De quoi lui donner confiance, et rappelle à Zinedine Zidane qu’à 28 ans, il se verrait bien avoir sa chance sous le maillot bleu dans les prochaines échéances. Son apparition dans la pré-liste pour les matchs de cet automne lui permet d’y croire, comme il le confie à L'Equipe ce jeudi. « C'est la première fois que j'ai vu mon nom dans une pré-liste. C'est toujours plaisant d'être associé à l'équipe de France, ça donne de l'espoir. Après, je vois bien qu'il y a du beau monde, car j'ai regardé les matches des Bleus. À moi de donner le meilleur pour espérer un jour être appelé. On voit que Zidane a donné sa chance à beaucoup de nouveaux joueurs, alors je me dis : "Pourquoi pas moi ?" », a lancé Olivier Boscagli, qui possède une carte secrète.
En effet, ce défenseur axial enchaine aussi les matchs au poste d’arrière gauche, où Andy Diouf et Adrien Truffert ont marqué des points, mais n’ont pas forcément écrasé la concurrence non plus. Il également joué au poste de milieu défensif cette saison, preuve que Brighton le voit comme un élément très polyvalent. Un atout à prendre en considération même si Zidane a expliqué sa prudence face aux joueurs très polyvalents, préférant fixer ses éléments à leur meilleur poste.
O. Boscagli

O. Boscagli

FranceFrance Âge 28 Défenseur

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FACE A TOI PERSONNE n'a jamais tort quand on parle football! PERSONNE! N'importe qui a TOUJOURS raison face a toi, c'est simple!!

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ah non a part dire que t'es debile et je l'assume je n'insulte pas..... Mais là tu peux rien expliquer rien, car tu delires tout seul dans ta rage anti parigots... ce n'est que ca;;; Et en plus tu te contredis

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Elle sera contente que le style soit toujours là quand le club sera parti et que le stade sera abandonné comme tant d'autres dans le monde...

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J'ai argumenté maintes fois avec toi... mais tu ne veux jamais comprendre et tu cèdes aux insultes lorsque que tu vois que tu as tort.

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Avant que l'on vende Morton il y en a d'autres qui vont partir En particulier ceux à qui il reste 18 mois de contrat et qui ne seront pas prolongés pour une raison ou une autre Ernest Nuamah Alejandro Gomes Rodriguez Orel Mangala Moussa Niakhaté Clinton Mata Lassine Diarra Justin Bengui

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