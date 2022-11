Zéro égo, la révélation de Deschamps sur Mbappé et les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a pris la parole pour expliquer à quel point gérer l'équipe de France était facile pour lui tant les joueurs sont concentrés sur l'objectif collectif. Même Kylian Mbappé bien sûr.

La dernière ligne droite avant la Coupe du monde est entamée et l’équipe de France est arrivée ce mercredi au Qatar. Avec un groupe boitillant, Didier Deschamps aura à charge de mener ses troupes jusqu’au bout, histoire de défendre son titre acquis en Russie en 2018. Un objectif ambitieux, sachant que les Bleus ont été moins performants ces derniers mois, et que la forme physique du groupe tricolore est chancelante. Pas de quoi perturber l’optimisme du sélectionneur national, connu pour savoir tirer le meilleur de son groupe, surtout quand la situation est plus compliquée que prévue. La cascade de forfaits qui a touché la France permet aussi aux joueurs d’éviter de se gargariser dans le confort et de mobiliser tout le monde sur l’objectif final. Mais pour Didier Deschamps, c’est beaucoup plus facile d’avoir un groupe soudé et déterminé à ce niveau de compétition, tant ceux qui forment les Bleus sont déjà des professionnels de haut niveau et des éléments qui cherchent la perfection. Pour le champion du monde 1998 et 2018, gérer l’équipe de France, c’est presque facile.

Les Bleus et Mbappé, c'est facile pour Deschamps

📸 Photo d’équipe avant le décollage pour la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 ! 🌍 #FiersdetreBleus



𝘎𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘦́𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘩𝘦𝘳 💙 pic.twitter.com/V3CHt7LnJU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

Interrogé par Le Parisien sur la difficulté de gérer un groupe avec autant d’égo, et notamment la complexité de donner satisfaction à toutes les stars dont Kylian Mbappé, Didier Deschamps a répondu de manière très cash. « Ils n’ont pas d’ego, les joueurs. On ne parle que de ça mais ce sont des compétiteurs. C’est plus difficile, honnêtement, de gérer les joueurs de National 1 ou en Ligue 2, parce qu’ils pensent qu’ils sont très bons, donc c’est plus difficile. Là, ils n’ont pas d’ego, ils ont envie d’être importants, oui, mais ils s’inscrivent dans un projet collectif. Après, on dit souvent : « Ah lui, il ne doit pas être facile. » Non, ce n’est pas ça. On a des discussions. Ils ont envie d’être décisifs mais ils savent tous qu’ils seront plus forts à travers le collectif. L’équipe est au-dessus de tout. Kylian ? C’est un joueur hors norme. Je l’ai pris dès le début. Il est toujours jeune, mais il a des capacités à faire certaines choses qui appartiennent à une catégorie de joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial. Il a son caractère, mais il n’est pas difficile à gérer », a assuré un Didier Deschamps persuadé que la gestion collective du groupe se passera de manière impeccable au Qatar. Comme pour le moment dans toutes les compétitions où le Basque a géré les Bleus.