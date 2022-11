Zéro courage, l’équipe de France attaquée au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France se fait pour le moment discrète en dehors des terrains au Qatar, et cela réussit bien aux troupes de Didier Deschamps. Mais les personnages politiques en France haussent le ton.

Les joueurs de l’équipe de France sont actuellement au Qatar pour y disputer la Coupe du monde et ils le font jusqu’à présent parfaitement bien. Ils ne sont pas dans l’Emirat pour y tenir un meeting politique même si l’actualité de cette compétition provoque un énorme éclairage sur cette région du monde qui aime oeuvrer dans la discrétion. Ces derniers mois, plusieurs questions morales se sont posées devant l’organisation du Mondial au Qatar. Les droits humains des travailleurs, ceux des personnes LGBT, sans oublier les soupçons de corruption sur l’attribution du Mondial ou le désastre écologique qu’il représente malgré les milliards d’euros investis, cette Coupe du monde fait parler.

Un maillot spécial pour faire passer un message ?

Le débat s’est posé en France sur l’attitude à adopter pour les joueurs français, qui ne peuvent pas être de simples joueurs uniquement sachant qu’ils sont aussi des modèles pour la jeunesse et des personnes influentes de notre société. Mais les Tricolores ont fait savoir qu’ils n’iraient pas contre les lois en place au Qatar et respecteraient les moeurs locales sans vouloir faire des démonstrations et sans avoir de leçons à donner. Le fonds créée par les Mondialistes de 2018 a prévu d’agir et de soutenir des associations défendant notamment les droits de l’homme.

C’est beaucoup trop peu pour Sandrine Rousseau. La députée écologique est montée au créneau sur France Info pour dénoncer la faiblesse des actions des joueurs de Didier Deschamps, alors qu’en Allemagne comme au Danemark, le ton est un peu plus monté sur les conditions humaines au Qatar et le traitement des personnes LGBT. « Le Qatar est un pays qui torture les personnes LGBT. Là, il ne s'agit pas de regarder son petit doigt, il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie. L'équipe de France ne fait pas preuve de courage dans cette Coupe du monde, elle est parmi celles qui manquent le plus de courage. Ils sont pleutres. Celles du Danemark et de l'Allemagne ont eu des gestes très forts et qui montraient une solidarité avec les personnes discriminées au Qatar », expliqué la députée de la NUPES, dont le discours a fait écho auprès de Fabien Roussel.

A l’heure où Emmanuel Macron a demandé de calmer le jeu en ne politisant pas le sport, tout en expliquant se rendre au Qatar si les Bleus allaient dans le dernier carré, le député communiste rêve toujours de voir Didier Deschamps et les siens effectuer un geste fort et il l'a fait savoir ce mardi « L'équipe peut aller sur le terrain avec un maillot portant les valeurs de la République. Il y a ce courage que certaines équipes ont pour faire vivre cette exigence de respect des droits humains, et notamment, celui de respecter l'homosexualité condamnée au Qatar », a livré Fabien Roussel, qui rêve de voir les Bleus entrer sur le terrain d’un stade de la Coupe du monde avec un maillot portant les inscriptions « Liberté, Egalité, Fraternité », ce qui n’est normalement pas interdit par la FIFA.