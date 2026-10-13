Voir la France de Zidane à Bordeaux, la FFF dévoile les tarifs

La France affrontera la Turquie à Bordeaux au mois de novembre. Un rendez-vous qui va faire le plein. La FFF vient de lancer la vente des places avec beaucoup d'attente.

C’est une initiative de la Fédération Française de Football très symbolique, mais l’équipe de France jouera son prochain match à domicile à Bordeaux. Le stade Atlantique, qui n’a plus l’occasion d’accueillir des équipes de haut niveau, sera de nouveau sous la lumière avec la réception de la Turquie le dimanche 15 novembre. Un match qui va forcément faire le plein du stade bordelais, et cela pourrait aller très vite.

Pour le moment, ce sont les licenciés FFF qui peuvent réserver leur place, à partir de ce mardi 13 octobre. La billetterie pour le grand public ouvrira le jeudi 22 octobre à 14h00. Même s'il y a pour l'heure énormément d'attente dans la file, ce qui prouve l'engouement pour ce match, même si cela fait déjà beaucoup de mécontents.

Les prix des places sont déjà connus, avec une catégorie OR, et ensuite six catégories de la mieux à la moins bien placée.

Le prix des places pour voir le match France-Turquie à Bordeaux :

Catégorie OR : 175 euros

Catégorie 1 : 145 euros

Catégorie 2 : 125 euros

Catégorie 3 : 95 euros

Catégorie 4 : 75 euros

Catégorie 5 : 55 euros

Catégorie 6 : 35 euros

La FFF prévient bien les futurs acheteurs de ne prendre les billets que sur le site officiel sécurisé de la Fédération, afin de ne pas se faire avoir avec des billets faux ou des sites frauduleux, comme cela s’est vu récemment pour le concert de Céline Dion à Paris et qui a laissé à la porte de la salle des centaines d’acheteurs arnaqués.