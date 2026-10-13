Voir la France de Zidane à Bordeaux, la FFF dévoile les tarifs

Voir la France de Zidane à Bordeaux, la FFF dévoile les tarifs

Equipe de France
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La France affrontera la Turquie à Bordeaux au mois de novembre. Un rendez-vous qui va faire le plein. La FFF vient de lancer la vente des places avec beaucoup d'attente.
C’est une initiative de la Fédération Française de Football très symbolique, mais l’équipe de France jouera son prochain match à domicile à Bordeaux. Le stade Atlantique, qui n’a plus l’occasion d’accueillir des équipes de haut niveau, sera de nouveau sous la lumière avec la réception de la Turquie le dimanche 15 novembre. Un match qui va forcément faire le plein du stade bordelais, et cela pourrait aller très vite.
Pour le moment, ce sont les licenciés FFF qui peuvent réserver leur place, à partir de ce mardi 13 octobre. La billetterie pour le grand public ouvrira le jeudi 22 octobre à 14h00. Même s'il y a pour l'heure énormément d'attente dans la file, ce qui prouve l'engouement pour ce match, même si cela fait déjà beaucoup de mécontents.
Les prix des places sont déjà connus, avec une catégorie OR, et ensuite six catégories de la mieux à la moins bien placée.
Le prix des places pour voir le match France-Turquie à Bordeaux :
Catégorie OR : 175 euros
Catégorie 1 : 145 euros
Catégorie 2 : 125 euros
Catégorie 3 : 95 euros
Catégorie 4 : 75 euros
Catégorie 5 : 55 euros
Catégorie 6 : 35 euros
La FFF prévient bien les futurs acheteurs de ne prendre les billets que sur le site officiel sécurisé de la Fédération, afin de ne pas se faire avoir avec des billets faux ou des sites frauduleux, comme cela s’est vu récemment pour le concert de Céline Dion à Paris et qui a laissé à la porte de la salle des centaines d’acheteurs arnaqués.
Le site officiel de la billetterie de la FFF : https://billetterie.fff.fr
Articles Recommandés
Lom Va Jouer Le Maintien Dugarry En Est Persuade
OM

L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé

Tv Lequipe Du Soir Attaque La Nouvelle Emission De Riolo
TV

TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

Ldc Arsenal Lille Les Compos 21h Sur Canalfoot
Ligue des Champions

LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Psg City Qui Garde Ses Trophees Luis Enrique En Reve
PSG

PSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêve

Fil Info

L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé
TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo
LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)
PSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêve
OM : Paixao fait ses valises, ça s'accélère
Calderwood bientôt viré, le PSG a bien fauté
LdC : Lens - Sporting : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
Les révélations honteuses sur JJ Gabriel
YL : Lille s’impose à Arsenal, Lens tape le Sporting

Derniers commentaires

TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

Peu importe ce qu'est l'émission de rigolo.... mais... s'il y a bien des personnes qui devraient la fermer... c'est bien l'Equipe TV... qui est une émission

PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi

Bon on est d'accord , ça restera toujours "PSG" ,mais faut reconnaître, Poissy Saint Germain, ça reste moins vendeur 🤭

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

"Gamin " Ya moyen que je puisse être ton père, surtout avec les greluches de l'époque que j'avais encapé jadis dans ta ville ... Sinon vous êtes beau les droitard a inverser les roles les fachiste raciste cest vous... le seul parti a avoir ete condamné pour ca, le fameux parti fondé par un ancien SS

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

le gamin lfiste qui pense sou gourou antisémite Mélenchon a une chance mdr

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Lui il gagne des titres, en plus de briller individuellement ! Ton Mboulard ne le gagnera pas, arrete de fantasmer l'abruti

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading