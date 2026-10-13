Voir la France de Zidane à Bordeaux, la FFF dévoile les tarifs

Peu importe ce qu'est l'émission de rigolo.... mais... s'il y a bien des personnes qui devraient la fermer... c'est bien l'Equipe TV... qui est une émission
Bon on est d'accord , ça restera toujours "PSG" ,mais faut reconnaître, Poissy Saint Germain, ça reste moins vendeur 🤭
"Gamin " Ya moyen que je puisse être ton père, surtout avec les greluches de l'époque que j'avais encapé jadis dans ta ville ... Sinon vous êtes beau les droitard a inverser les roles les fachiste raciste cest vous... le seul parti a avoir ete condamné pour ca, le fameux parti fondé par un ancien SS
le gamin lfiste qui pense sou gourou antisémite Mélenchon a une chance mdr
Lui il gagne des titres, en plus de briller individuellement ! Ton Mboulard ne le gagnera pas, arrete de fantasmer l'abruti
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐀𝐔𝐗, 𝐎𝐍 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄 ! 🇫🇷💙 Les Bleus vous donnent rendez-vous le dimanche 15 novembre à 20h45 au Stade Atlantique pour affronter la Turquie et clôturer leur phase de groupes de Ligue des Nations 🙌 🎟️ Ouverture de la billetterie : 🔹 Mardi 13 octobre à 14h :