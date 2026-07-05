Upamecano gère le mercato d’Olise en plein Mondial

Michael Olise pourrait bien quitter le Bayern Munich cet été, lui qui ne manque pas de prétendants. Mais Dayot Upamecano veille au grain pour défendre les intérêts bavarois dans ce dossier.

L’ équipe de France a la chance de pouvoir compter dans ses rangs des joueurs comme Michael Olise. Le milieu offensif du Bayern Munich est en très grande forme lors de cette Coupe du monde et n’a sans doute pas fini de montrer toute l’étendue de son talent. Une fois la compétition terminée, il devra trancher sur son avenir. S’il se dit heureux en Bavière, le Real Madrid et le PSG lui font les yeux doux en vue d’une possible signature dans les prochaines semaines. Du côté du Bayern, on compte néanmoins tout faire pour le retenir, du staff aux joueurs de l’effectif. Et ce n’est pas Dayot Upamecano qui dira le contraire.

Upamecano se mouille pour Olise

Au sortir de la qualification de l’équipe de France face au Paraguay ce samedi, le défenseur tricolore a en effet fait une déclaration remarquée au micro de Sky Sport : « Il reste, il reste ». Véritable information ou simple souhait d’Upamecano, l’avenir le dira. En 2017, Gerard Piqué avait tenu un discours similaire au sujet de Neymar, avant que le Brésilien ne rejoigne finalement le PSG quelques jours plus tard.

Le Real Madrid semble décidé à frapper fort pour Michael Olise, qui ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre la formation espagnole. Il faudra toutefois investir une somme très importante pour espérer conclure l’opération, le Bayern Munich réclamant plus de 200 millions d’euros pour ouvrir la discussion. Autant dire que l’opération paraît complexe pour les clubs intéressés, sauf en cas de volonté de départ de l’international français. Avant cela, Olise a encore beaucoup à faire pour réaliser son rêve de remporter la Coupe du monde.