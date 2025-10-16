ICONSPORT_273651_0213

Une embrouille à cause de Rabiot, l'OM n'y est pour rien

Equipe de France16 oct. , 19:40
parGuillaume Conte
1
Après le PSG ou le Real Madrid, Didier Deschamps s'est pris des remontrances de la part du Milan AC pour la gestion d'Adrien Rabiot. 
Les trêves internationale s’enchainent à l’automne, et à chaque fois Didier Deschamps a le droit aux remontrances des joueurs qui reviennent blessés. Le coup de gueule du PSG a été assez puissant début septembre en constatant les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France. Même quand il a décidé par prudence de se passer de Bradley Barcola, le sélectionneur national s’est fait gronder, les justifications médicales n’ayant pas convaincu le club parisien. 
C’est cette fois-ci d’Italie que l’incompréhension est de mise. Utilisé contre l’Azerbaïdjan, où il avait marqué un but avant de sortir en seconde période, Adrien Rabiot avait progressivement disparu des séances d’entrainement. Conservé dans le groupe pour le match face à l’Islande, il avait fait le déplacement pour rien, n’étant pas utilisé par Didier Deschamps. Le sélectionneur avait alors évoqué un simple coup, ce qui laissait penser à une mesure de prudence pour ne pas freiner le reste de la saison de l’ancien joueur du PSG et de l’OM. 
« Une simple précaution » aux yeux du champion du monde 1998. Ce n’est pas l’avis des médecins du Milan AC, qui ont fait savoir qu’il s’agissait en fait d’une lésion au mollet après examens médicaux. Une absence pour les 10 prochains jours a déjà été annoncée, et la date de reprise d’Adrien Rabiot ne sera pas réévaluée avant cela. Un coup dur pour le club lombard, qui pouvait miser son milieu de terrain pour rester dans la lutte pour le Scudetto. Le Milan AC s'interroge sur sa présence en Islande dans ces conditions, et sur la perte de temps pour soigner sa blessure en restant une semaine de plus avec les Bleus.
Une fois encore, les versions sont bien différentes entre le club concerné et le staff médical de l’équipe de France, ce qui rajoute toujours un peu de tension à l’aube de chaque trêve internationale. Au début du mois d’octobre, Didier Deschamps avait reconnu que tous les clubs essayaient de lui mettre la pression pour ménager les joueurs sélectionnés, ce qui est bien évidemment impossible à respecter. 
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

