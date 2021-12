Un sondage humilie l'équipe de France de football

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'année 2021 s'achève et l'heure des bilans arrive dans le sport. Ce dimanche, RTL publie un sondage où l'équipe de France de football paie les pots cassés après un Euro raté.

Dans un peu moins de quatre semaines, nous tournerons le dos à une année 2021 qui ne restera pas dans les annales, l’épidémie mondiale continuant à largement perturber la vie quotidienne, et donc celle des sportifs amateurs et professionnels. Mais comme la dinde et le sapin, il y a des traditions, et en décembre les médias commencent à réaliser des sondages et des classements afin de savoir qui restera dans la mémoire collective. C’est ce que fait RTL en réalisant un sondage auprès du grand public et des amateurs de sport après une année olympique sauvée par les performances des sports collectifs pour la France…à l’exception notable de l’équipe de football humiliée au Japon. Plus globalement, le football tricolore ne brille pas dans ce sondage, puisque c’est l’équipe de France de Didier Deschamps qui finit en tête du classement de « la plus grande déception du sport français en 2021 » avec forcément en point d’orgue l’élimination aux tirs au but face à la Suisse. « Les Français (34%) et les amateurs de sport (39%) considèrent que cette élimination précoce constitue la plus grande déception du sport français en cette année 2021 », les Bleus devancent les tennismen français, qui sortent d'une saison plus que médiocre dans sa globalité et le nombre des médailles aux JO de Tokyo.

Pour le titre de champion ou championne de l’année, aucun footballeur non plus, Julian Alaphilippe (champion du monde de cyclisme) devançant Clarisse Agbégnénou (double médaillée d’or en judo). Le titre d'équipe de France de l'année est donné à l'équipe féminine de handball (championne olympique) devant l'équipe masculine de rugby et l'équipe masculine de handball (championne olympique). Avec le Mondial 2022 au Qatar, Kylian Mbappé et ses coéquipiers savent ce qu'il faut faire pour retrouver une place digne du sport collectif le plus pratiqué en France.