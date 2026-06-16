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Un problème signalé à la FIFA avant France-Sénégal

Equipe de France16 juin , 18:20
parCorentin Facy
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L’état de la pelouse du MetLife Stadium fait débat à trois heures du coup d’envoi du match entre le Sénégal et l’équipe de France. Les deux sélections s’en plaignent ouvertement.
Après le Brésil-Maroc de samedi soir, c’est indiscutablement la deuxième grosse affiche de cette Coupe du monde 2026. L’équipe de France affronte le Sénégal ce mardi dans un match qui promet entre deux équipes pressenties pour atteindre au minimum les huitièmes de finale, et bien au-delà en ce qui concerne les Bleus.
L’affiche du jour se tiendra au MetLife Stadium de New York, une enceinte prestigieuse qui doit accueillir la finale du Mondial dans un peu plus d’un mois. Mais alors que l’écrin sera magnifique, on ne peut pas en dire autant de la pelouse à en croire RMC Sport. Si visuellement, la pelouse ressemble à un vrai billard, dans le détail, ce n’est pas vraiment le cas selon la radio.
« D'abord parce que l’herbe est coupée très courte et qu'elle est un peu dure, mais aussi parce que des plaques de gazon disparates ont été déposées. La différenciation des couleurs est évidente d’une à l’autre, tout comme la qualité » écrivent nos confrères. Un acteur du match Sénégal-France ce mardi décrit : « L’ensemble est pire que du synthétique ».

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« D’autres nations se sont plaint de la qualité de la pelouse, cela ne concerne pas que les deux équipes qui seront sur le terrain ce mardi soir » ajoute RMC, pour qui l’état de la pelouse du MetLife Stadium est un vrai problème soulevé par différentes nations auprès de la FIFA. L’enceinte new-yorkaise accueillera d’autres gros matchs durant la compétition, notamment Norvège-Sénégal, Equateur-Allemagne, Panama-Angleterre en plus d’un 16e de finale, un 8e de finale… et la finale.
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