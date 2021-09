Un bon point pour la France, un triste nul pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Qualifications Mondial 2022

NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)

Ukraine et France : 1 à 1

Buts : Shaparenko (44e) pour l'Ukraine; Martial (50e) pour la France

La France fait une bonne opération en ramenant le point du nul d'Ukraine (1-1), mais encore une fois l'équipe tricolore n'a pas affiché un visage bien emballant.

Après le triste nul contre la Bosnie (1-1), la France devait à tout pris éviter une défaite ce samedi soir en Ukraine face à son plus dangereux rival dans la course au ticket direct pour le Qatar. Mais encore une fois, les Bleus affichaient un visage inquiétant durant la première période, et c'est fort logiquement que les Ukrainiens passaient devant au score juste avant la pause par Shaparenko (1-0,44e), quelques secondes seulement après un duel perdu par Martial face au portier local. Menée au score, et d'une faiblesse abyssale, la formation de Deschamps se devait de retrouver son football.

La pause faisait clairement du bien aux Bleus, et c'est Martial qui ramenait les siens à hauteur, l'attaquant de Man Utd marquant là son deuxième but en équipe de France après cinq ans d'attente. Cela n'empêchait pas le coach tricolore de lancer Benzema à sa place, histoire d'essayer de revenir avec trois points de Kiev. Diaby, idéalement servi par Benzema, était proche de donner l'avantage aux siens, mais il trouvait le poteau de Pyatov (78e). Le pressing tricolore s'intensifiait, mais si la fin de match était assez tendue, le score n'évoluait pas et les Bleus pouvaient se réjouir de ce résultat plutôt favorable dans la course au Mondial.

