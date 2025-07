TV ‍: TF1 n'en veut pas, France 2 récupère France-Pays Bas

Dans : Equipe de France.

Initialement prévu sur TF1 puis déprogrammé sur TMC en raison de la qualification du PSG pour la finale de la Coupe du monde des clubs, le match de l’Euro féminin entre la France et les Pays-Bas sera finalement diffusé… sur France 2.

L’équipe de France féminine a parfaitement lancé son Euro en enchainant deux victoires contre l’Angleterre puis face aux Pays de Galles. Un excellent moyen pour les Bleues de prendre la tête du groupe et d’aborder la suite de la compétition avec confiance et ambition. Ce dimanche, la France joue son dernier match de la phase de groupe contre les Pays-Bas. Un match initialement prévu sur TF1… puis déprogrammé sur TMC en raison de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea.

Les critiques ont été nombreuses à l’encontre du groupe TF1, accusé de ne pas faire le maximum pour offrir la plus belle exposition possible au football féminin. Une décision inattendue a par conséquent été prise, celle de revendre le match… à France 2, co-diffuseur de la compétition mais qui n’avait initialement pas les droits pour ce match. C’est donc France Télévisions qui retransmettra dimanche soir le match entre l’équipe de France féminine et les Pays-Bas. Les fans de foot auront eux le choix de regarder cette rencontre ou la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea. Chose très rare, les deux premières chaînes de la TNT offriront donc du football en clair ce dimanche avec deux belles rencontres.