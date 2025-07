Eclipsées par le PSG, les Bleues applaudissent TF1

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Dimanche soir, TF1 diffusera en clair la finale du Mondial des clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Cette rencontre a été privilégiée au détriment de l’équipe de France féminine, dont le match de l’Euro contre les Pays-Bas passera seulement sur TMC. Déçues, les Bleues comprennent tout de même ce choix.

La décision était assez prévisible. Ce dimanche à 21 heures, TF1 diffusera en direct le match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain à New York. La chaîne où travaillent le journaliste Grégoire Margotton et le consultant Bixente Lizarazu a privilégié la finale du Mondial des clubs au détriment de l’équipe de France féminine. Les joueuses de Laurent Bonadei affronteront en même temps les Pays-Bas pour leur troisième match dans la phase de groupes de l’Euro. Une rencontre décisive puisque les Françaises, malgré leurs deux victoires, ne sont pas encore qualifiées.

#Annonce @TF1



Vivez la Finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ! ✨ :



"CHELSEA - PARIS SAINT-GERMAIN" ce dimanche 13 juillet à 20h50 sur @TF1 et @tf1plus



🎙️Le match sera commenté par @gregmargotton @BixeLizarazu et @SaberDesfa pic.twitter.com/skgtREPrPp — TF1 Pro (@TF1Pro) July 10, 2025

L’internationale tricolore Oriane Jean-François aurait donc apprécié une meilleure exposition. « Qu’on soit d’accord ou pas, on n’a pas trop notre mot à dire, a réagi la milieu de Chelsea, avant de se rendre à l’évidence. Il y a un peu de déception, forcément, après on n’a pas de bol depuis le début de jouer tous nos matchs de poules en même temps que le PSG. Cela reste le PSG, un club français. TF1 aurait peut-être une meilleure audience avec le PSG, qui joue une finale, qu’avec un troisième match de poules. Mais bonne chance à eux et bonne chance à nous, car notre match aussi sera important. »

Les Bleues lucides

C’est également le discours de sa coéquipière Kadidiatou Diani, lucide sur l’attractivité des deux rendez-vous. « Oui on est déçues, car on aurait aimé plus de visibilité. Il faut tout de même se dire que notre match reste tout de même diffusé en clair sur TMC. Entre une finale et un troisième match de poules, je pense que le choix est fait. Même nous, personnellement, on aurait aimé regarder le match du PSG », a reconnu l’attaquante lyonnaise en évitant de lancer une polémique inutile.