TV ‍: France-Espagne écrase la concurrence sur TF1

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La demi-finale de la Ligue des Champions a réalisé un joli score d’audience ce jeudi soir, avec 6,5 millions de téléspectateurs réunis devant TF1 pour voir le match entre la France et l’Espagne. Il y a eu des buts, pas forcément beaucoup de suspense, mais l’audience reste correcte. C’est un peu moins que le match précédent des Bleus contre la Croatie, avec un scénario un peu fou qui avait mobilisé les téléspectateurs. Néanmoins, avec 35 % de part d’audience, TF1 est largement devant France 3, deuxième avec la série Tandem. La première chaine peut s’en féliciter, surtout que le score de la veille avec l’autre demi-finale entre l’Allemagne et le Portugal n’avait pas atteint des sommets, avec 17 % des audience, et une deuxième place derrière France 2.