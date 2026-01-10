CAN 2025 : L'Egypte écœure la Côte d'Ivoire

On sait aussi que les équipes de LE montent en puissance au bon moment. On se retrouve avec une effectif qui a largement tourné en 1ere partie de saison, sans prépa, qui comme tu dis très bien placé sur tous les tableaux, on va compter sur la fraicheur de Dembelé et Doué notamment. On peut faire confiance à LE pour optimiser son groupe. On a aussi un banc plus expérimenté et décisif.
Eric sybete garde kes kleenex pour ta branlette bi quotidienne,.on ne pleure rien a lien pour le coup. Avec vos titres avec toujours aussi peux d'imagination et de créativité,.enfin c'est pas prêt smde changer avec un boss de Foutre01 qui s'offre des pigiste a 2 franc six sous.
Ferme ta gueule imbécile rageux t ki ô football c 3 ki avance l'argent pour le Quatar on orè dit il a tt à fait raison dans sa démarche en demandant cette somme
Wallid t 1 malhonnête en parlant de la sorte car c la strict vérité là tt le monde voit se ki se passe kan vous jouez y'a bcp de favoritisme envers vous
Tes volontaires fautes sont aussi malignes que toi et tes différents com'. Tu t'attendais à ce que je te reprenne sur tes fautes peut-être ? Tu es bien trop intelligent pour moi. Je te laisse avec Calimeyraud, vous allez bien vous entendre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
[📺 LIVE] 🏆🌍 #beINCAN2025 #EGYCIV 🇪🇬🇨🇮 Salah et l'Égypte régalent ! Quel but des Pharaons ! 3-1 face à la Côte d'Ivoire grâce à son capitaine, servi sur un plateau par Ashour ! beinsports.com/fr-fr/football…