CAN 2025 : L'Egypte écœure la Côte d'Ivoire

Quart de finale de la CAN 2025 :

Stade Adrar (Agadir)

Égypte-Côte d’Ivoire 3-2

Buts : Marmoush (4e), Rabia (32e), Salah (52e) pour l’Égypte ; Fatouh (40e csc), G.Doué (73e) pour la Côte d’Ivoire

Impressionnante en huitièmes, la Côte d'Ivoire abordait son quart contre l'Egypte avec confiance. Cependant, elle prenait une leçon d'efficacité de sa bête noire historique (1 victoire en 11 matchs à la CAN). Les Egyptiens frappaient sur leurs deux premières frappes cadrées via Marmoush et une tête de Rabia sur corner. C'est aussi sur corner que les Ivoiriens se relançaient avec un but contre son camp de Fatouh. Néanmoins, l'Egypte était clinique offensivement. Salah inscrivait son 4e but du tournoi. Guéla Doué réduisait l'écart d'une aile de pigeon subtile. Insuffisant pour priver l'Egypte d'une demi-finale contre le Sénégal. Ce match aura lieu mercredi à Tanger (18h).