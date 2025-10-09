ICONSPORT_269390_0021
Kylian Mbappé

TV : France - Azerbaïdjan, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France09 oct. , 7:00
Corentin Facy
1
La France défie l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes et espère continuer son sans-faute dans les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Quelle heure pour France - Azerbaïdjan ?

Après avoir obtenu deux victoires précieuses dans la course à la qualification contre l’Ukraine puis l’Islande au mois de septembre, l’équipe de France espère enchaîner face à l’Azerbaïdjan. Un match largement abordable pour les hommes de Didier Deschamps, qui débutera à 20h45 au Parc des Princes ce vendredi soir.

Sur quelle chaîne suivre France - Azerbaïdjan ?

Comme lors des deux premières journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, c’est TF1 qui a les droits de ce match face à l’Azerbaïdjan. Le match sera donc à suivre sur le canal 1 de la TNT avec aux commentaires le duo habituel composé de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu. 

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

Les compos probables de France - Azerbaïdjan :

Didier Deschamps a été confronté à une avalanche de blessures pour composer sa liste lors de ce rassemblement du mois d’octobre. Tchouaméni est lui suspendu tandis que manquent à l’appel pour problèmes physiques Dembélé, Doué, Barcola ou encore Thuram. Des joueurs rappelés récemment tels que Coman ou Nkunku pourraient ainsi démarrer. Au milieu de terrain, il y a fort à parier que l’absence de Tchouaméni permette à Rabiot de retrouver une place de titulaire, lui qui avait démarré sur le banc les deux matchs du mois de septembre.
La compo probable de la France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Koné, Rabiot, Coman, Olise, Nkunku, Mbappé.
La compo probable de l’Azerbaïdjan : Mahahmmadaliev, Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev, Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada, Dadaso

WC Qualification Europe

10 octobre 2025 à 20:45
France
20:45
Azerbaïdjan
1
Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading