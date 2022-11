Liste de Deschamps : Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre l'annonce en direct ?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le sélectionneur national va dévoiler ce mercredi la liste des joueurs français pour le Mondial 2022 qui débute au Qatar le 20 novembre prochain..

Un rendez-vous toujours très attendu, et qui créé toujours des surprises, de la joie et des déceptions chez les joueurs. Pour effectuer cette liste, et étant donné le plus grand choix de changements ainsi que les condition particulières de ce Mondial au Qatar, le sélectionneur national doit choisir au minimum 23 joueurs, mais est autorisé à monter jusqu’à 26.

Didier Deschamps l'affirmait en septembre dernier : "Je ne vais pas faire que des heureux (...) Les joueurs ont intérêt à être en forme"@jordanollivier vous emmène dans les coulisses de la liste pour la #WC2022, à suivre mercredi dans le JT de @TF1 pic.twitter.com/S8kWAqnmRB — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 6, 2022

Le suspense sera levé ce mercredi. Didier Deschamps a choisi le journal télévisé de TF1 pour annoncer la liste des participants qui défendront les couleurs de la France. La présence du sélectionneur sera donc effective à partir de 20h00 dans le journal de la première chaine, qui devrait donc réaliser une très grosse audience à cette occasion. Le présentateur du journal sera Gilles Bouleau, et le journaliste de TF1 sera amené à poser quelques questions à Didier Deschamps, avant et après la liste, pour faire monter le suspense et répondre aux premières interrogations. Pour les abonnées de MyCanal, bonne nouvelle puisque ce lundi la Une est réapparue en clair après une mise à l'écart de quelques semaines.

De nombreuses incertitudes planent autour de cette liste, et pas forcément en ce qui concerne les choix sportifs. Ce sont surtout les blessures qui dictent les choix du premier entraineur de France, qui possède de nombreux joueurs incertains en plus des forfaits avérés de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Raphaël Varane et Mike Maignan sont notamment incertains pour le rendez-vous du 20 novembre au Qatar.

Le calendrier des Bleus au Mondial 2022

22 novembre à 20 heures : France - Australie

26 novembre à 17 heures : France - Danemark