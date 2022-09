Toulouse surfe sur le buzz Pogba au mercato

Ces derniers jours, l'affaire Pogba a éclaté au grand jour et fait la une de tous les journaux. Afin de surfer sur le buzz, Toulouse a publié une vidéo décalée pour officialiser sa nouvelle recrue Theocharis Tsingaras.

Toulouse sait comment faire parler sur le mercato. Alors que le marché des transferts se clôture ce jeudi 1er septembre, les derniers dossiers chauds affolent les plus grands clubs européens. Cristiano Ronaldo, Milan Skriniar, Carlos Soler, Bamba Dieng, Aubameyang. Tous ces noms sont au cœur de toutes les attentes. De son côté, le Téfécé prépare au mieux son retour dans l'élite du football français. Actuellement treizième de Ligue 1 avec 5 points obtenus en 5 matchs disputés, les Violets réalisent un assez bon début de saison, notamment avec des promesses dans le jeu. Afin de renforcer son entrejeu, Toulouse a déniché un jeune talent grec. Le milieu de terrain Theocharis Tsingaras est arrivé en provenance du PAOK Salonique contre une somme de 300 000 euros. Mais ce qui fait le plus parler dans ce transfert, c'est la façon dont Toulouse a présenté son nouveau joueur.

On a fait appel à nos potes de @MonPetitGazon pour trouver notre nouvelle recrue du #Mercato ✍️



Et on n'a pas trop compris, mais elle était comme... possédée 🤔 https://t.co/ZzIIFMsiBy#MaraboutToujours 😈 pic.twitter.com/HJqCjSrFdN