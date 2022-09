Entre Paul et Mathias, la maman des Pogba a choisi

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La famille Pogba continue de se déchirer, et l'enquête avance de manière plus discrète de son côté. Dans les témoignages recueillis, celui de la mère de Paul et Mathias Pogba.

L’affaire Pogba a connu une mise en avant inattendue avec les publications vidéos de Mathias, le grand frère de la famille, et ses accusations sur son petit frère, Paul, la star de l’équipe de France. Mais les enquêteurs et la justice n’avaient pas attendu ce déballage public pour s’emparer de l’affaire, qui poursuit Paul Pogba depuis des semaines, voire des mois et des années. L’enquête préliminaire ouverte après le témoignage du milieu de terrain désormais à la Juventus Turin va changer de statut et passer en information judiciaire avec la nomination d’un juge d’instruction pour connaître les suites possibles de cette affaire. Actuellement, seuls les témoignages des plaignants ou des témoins éventuels ont été recueillis. Mais prochainement, ce sont les personnes accusées par Paul Pogba qui vont devoir répondre aux enquêteurs.

Un groupe de 5 à 10 personnes accusé

Paul Pogba a dénoncé un groupe de « 5 à 10 personnes » qui essaye de lui soutirer de l’argent depuis très longtemps, toujours au titre d’une « protection rapprochée » impossible à prouver depuis ses débuts en professionnels. C’est tout de même une somme de 13 millions d’euros qui a été réclamée à ce titre. Et les menaces sur Paris et sa région, puis l’arrivée au centre d’entrainement de la Juventus cet été, ont donc provoqué cette plainte déposée par l’international tricolore.

Pour corroborer le témoignage de Paul Pogba, la police et son unité anti-criminalité ont notamment écouté les témoignages de Rafaela Pimenta, celle qui a pris la relève de Mino Raiola décédé au printemps dernier, mais aussi d’un membre du staff de l’équipe de France qui avait été mis au courant des histoires de Paul Pogba, et lui avait rapidement conseillé d’aller voir la police italienne quand les évènements se sont déroulés à Turin. Enfin, la mère des frères Pogba, Yeo Moriba, a aussi été interrogée sur cette situation familiale plus que tendue, et elle a confirmé les propos de son plus jeune fils, allant dans le sens des accusations de Paul selon Le Parisien, et confirmant donc les mauvais agissements supposés de son fils ainé Mathias. Désormais, la prochaine étape sera certainement la convocation par la police des personnes accusées, même si Mathias Pogba peut très bien contre-attaquer dans un autre domaine, en réalisant de nouvelles vidéos pour dénoncer Paul Pogba, comme il l’avait promis le week-end dernier.