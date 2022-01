Teji Savanier en équipe de France, Pierre Ménès en rigole

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La hype Téji Savanier n'inspire pas Pierre Ménès, qui a détruit le meneur de jeu de Montpellier après son geste de mercredi soir.

Véritable leader offensif du Montpellier Hérault cette saison, Téji Savanier a profité des départs de joueurs comme Andy Delort pour prendre une dimension encore plus importante. Au point d’être parfois cité comme un joueur capable d’avoir un rôle de joker en équipe de France, lui qui a rendu quelques services aux Bleuets lors des Jeux Olympiques de l’été dernier. L’ancien nîmois a un touché de balle qui ne laisse personne indifférent en Ligue 1, et la question se pose donc toujours sur son niveau international ou non. Pour Pierre Ménès, la question est toutefois vite réglée, notamment après les incidents de ce mercredi soir. Dans la rencontre face à Troyes, Téji Savanier s’est pris un carton rouge direct pour s’être essuyé lourdement les crampons sur un adversaire, provoquant indirectement la défaite à domicile de son équipe. Un comportement incompatible avec le plus haut niveau pour Pierre Ménès, surtout pour un joueur de 30 ans.

Pierre Ménès calme la mode Savanier

Ligue 1 : Strasbourg, 4e pour l'Histoire



Bonne opération pour les Alsaciens qui intègrent le Top 5 à la faveur de leur succès à Clermont, et pour le LOSC qui retrouve la première moitié du classement. En revanche, Montpellier confirme sa mauvaise passe.https://t.co/QQPfkxlSle — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 19, 2022

« Évidemment, il y a eu deux faits majeurs dans ce match : l’ouverture du score de Chavalerin d’une superbe frappe et l’expulsion de Savanier. Alors je sais que l’ancien Nîmois est très à la mode en ce moment, mais ce garçon a un défaut handicapant au haut niveau : il est trop nerveux. Quand tu es un joueur de cette dimension et de cette importance, tu n’as pas le droit d’envoyer un tacle comme celui-là et de te faire expulser directement. Il y a suffisamment de joueurs capables de défendre dans l’équipe héraultaise pour que Savanier puisse s’abstenir de ce genre de geste », a souligné le consultant sur son site. Et sans Savanier sur le plan offensif, Montpellier est beaucoup moins dangereux, preuve de son importance dans le jeu. Tant qu’il est sur le terrain…