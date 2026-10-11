Surprise dans les votes, Olise devance Mbappé

Etincelant pendant le rassemblement de l'équipe de France, Michael Olise a fait grimper sa cote de popularité. Les amateurs de football dans l’Hexagone en font leur nouveau chouchou au détriment de Kylian Mbappé qui n’est même plus considéré comme le leader offensif des Bleus.

Si certains ont trouvé le temps long durant ces trois semaines de trêve internationale, il faut quand même reconnaître que l’équipe de France a offert un spectacle agréable. Le premier rassemblement de Zinédine Zidane a plutôt tenu ses promesses, notamment grâce à plusieurs individualités comme les nouveaux venus Lucas Da Cunha et Jérémy Jacquet, sans parler de Michael Olise.

L’ailier du Bayern Munich n’avait pas besoin de marquer des points auprès du sélectionneur. Mais le Bavarois a crevé l’écran avec un total de quatre buts et deux passes décisives lors des quatre matchs disputés, dont deux en tant que remplaçant au coup d’envoi. Le natif de Londres a marqué les esprits et ses performances ont forcément influencé les résultats du sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL. A travers cette enquête, il est désormais clair que Michael Olise obtient le statut de nouveau chouchou. L’ancien joueur de Crystal Palace est effectivement le Bleu préféré de 33% des amateurs de football sondés.

Le gaucher prend la place auparavant occupée par Kylian Mbappé, désormais deuxième (23%) devant Ousmane Dembélé (13%) et Désiré Doué (12%). A noter que l’attaquant du Real Madrid reste tout de même en tête chez les votes de l’ensemble des Français (30%, contre 20% pour Michael Olise). La personnalité du Bavarois y est peut-être pour quelque chose. Quoi qu’il en soit, les fans de ballon rond se fichent de ses interviews lunaires. La preuve, 41% d’entre eux estiment que le milieu offensif doit devenir le leader technique de l’attaque française, alors que 33% restent fidèles au capitaine. Des résultats flatteurs pour l’un, beaucoup moins pour l’autre.