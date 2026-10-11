Surprise dans les votes, Olise devance Mbappé

Surprise dans les votes, Olise devance Mbappé

Equipe de France
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Etincelant pendant le rassemblement de l'équipe de France, Michael Olise a fait grimper sa cote de popularité. Les amateurs de football dans l’Hexagone en font leur nouveau chouchou au détriment de Kylian Mbappé qui n’est même plus considéré comme le leader offensif des Bleus.
Si certains ont trouvé le temps long durant ces trois semaines de trêve internationale, il faut quand même reconnaître que l’équipe de France a offert un spectacle agréable. Le premier rassemblement de Zinédine Zidane a plutôt tenu ses promesses, notamment grâce à plusieurs individualités comme les nouveaux venus Lucas Da Cunha et Jérémy Jacquet, sans parler de Michael Olise.
L’ailier du Bayern Munich n’avait pas besoin de marquer des points auprès du sélectionneur. Mais le Bavarois a crevé l’écran avec un total de quatre buts et deux passes décisives lors des quatre matchs disputés, dont deux en tant que remplaçant au coup d’envoi. Le natif de Londres a marqué les esprits et ses performances ont forcément influencé les résultats du sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL. A travers cette enquête, il est désormais clair que Michael Olise obtient le statut de nouveau chouchou. L’ancien joueur de Crystal Palace est effectivement le Bleu préféré de 33% des amateurs de football sondés.

Lire aussi

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problèmeEdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème
Le gaucher prend la place auparavant occupée par Kylian Mbappé, désormais deuxième (23%) devant Ousmane Dembélé (13%) et Désiré Doué (12%). A noter que l’attaquant du Real Madrid reste tout de même en tête chez les votes de l’ensemble des Français (30%, contre 20% pour Michael Olise). La personnalité du Bavarois y est peut-être pour quelque chose. Quoi qu’il en soit, les fans de ballon rond se fichent de ses interviews lunaires. La preuve, 41% d’entre eux estiment que le milieu offensif doit devenir le leader technique de l’attaque française, alors que 33% restent fidèles au capitaine. Des résultats flatteurs pour l’un, beaucoup moins pour l’autre.
Articles Recommandés
Un Enorme Flop De Lom Envoie Un Message A Zidane
Equipe de France

Un énorme flop de l'OM envoie un message à Zidane

Andy Diouf Nouvelle Priorite Du Psg Au Mercato
PSG

Andy Diouf nouvelle priorité du PSG au mercato

Lom Avec Trois Gros Absents A Troyes
OM

L’OM avec trois gros absents à Troyes

Asse Larsonneur Ecarte Stupefaction A Saint Etienne
ASSE

ASSE : Larsonneur écarté, stupéfaction à Saint-Etienne

Fil Info

Un énorme flop de l'OM envoie un message à Zidane
Andy Diouf nouvelle priorité du PSG au mercato
L’OM avec trois gros absents à Troyes
ASSE : Larsonneur écarté, stupéfaction à Saint-Etienne
La Premier League ne rigole pas, Barcola est choqué
De Zerbi hante encore les dirigeants de l’OM
TV : Troyes - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca
Nantes : La DNCG réclame 25 ME à Tavares pour valider la vente

Derniers commentaires

Un énorme flop de l'OM envoie un message à Zidane

Tu l'as regarderas devant ta télé l'EDF ... T'es rincé

PSG : L'Equipe agresse Ferran Torres et l'envoie sur le banc

Hâte d etre a mercredi car pour moi le barca est grand favori de la c1 et je mets city en 2 .

L’OM avec trois gros absents à Troyes

Allez l'OM ! 👊⚽

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

Qu'est ce qu'il y connaît au foot govou pr critiquer fonseca ? 👎 Ta vision à l'ancienne, ta façon de jouer nous a seulement mené plusieurs fois en 1/4 de LDC, avec Fonseca on va la gagner !

OM : Lorenzi refuse la démission de Genesio

OK..... donc en plus. d être nul, ça devient incomprejensible.... GG

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
4Paris logo
Paris
116321844
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
6Rennes logo
Rennes
10531189-1
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Lens logo
Lens
7621311101
10Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
11Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
12Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
13Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
14Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading