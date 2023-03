Riolo attaqué par Deschamps, Benzema peut le sauver

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a porté plainte contre Daniel Riolo pour diffamation, dans l'affaire du forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde. L'attaquant français peut peser lourd dans ce clash qui va se poursuivre devant la justice.

Ce jeudi, l’avocate de Didier Deschamps a annoncé que son client avait déposé plainte à l’encontre de Daniel Riolo, qui l’accuse publiquement d’avoir menti sur plusieurs dossiers, et notamment celui de la gestion de la blessure de Karim Benzema au début de la dernière Coupe du monde. « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables », a fait savoir la représentante du sélectionneur de l'équipe de France, qui a décidé de ne pas se laisser faire après cette attaque frontale.

C’est désormais à la justice de trancher sur cet « acharnement » dénoncé par le clan de Didier Deschamps. Le consultant de RMC avait pris fait et cause pour Karim Benzema dans sa mise à l’écart jugée prématurée par certains, et notamment le fait que le sélectionneur avait surtout pris cette décision pour faire plaisir à certains membres du groupe tricolore. La plainte pour diffamation est posée, mais forcément, le débat se déroule aussi sur la place publique, sachant le bruit qu’à fait « l’affaire Benzema » depuis le Qatar.

Benzema, sa prise de parole très attendue

L’attaquant du Real Madrid a promis, avant la dernière trêve internationale, qu’il allait devoir parler pour donner sa version des faits. Pour le moment, absolument rien n’est sorti de sa bouche, si ce n’est quelques messages subliminaux laissant entendre que, à ses yeux, Didier Deschamps était un clown et qu’il ne disait pas forcément la vérité dans cette affaire. Sa prises de parole est en tout cas très attendue, notamment par ceux qui suivent les arguments de Daniel Riolo. Si jamais KB9, qui est tout de même l’un des premiers intéressés de l’affaire, confirmait les propos de Daniel Riolo, cela mettrait le champion du monde 1998 dans une position délicate.

« On va enfin savoir ce qui s’est vraiment passé avec Benzema, Le Graet etc… DD sait-il qu’il ne peut pas faire de la langue de bois face à un juge ? », « Surtout que Benzema n'a pas encore parlé, s'il va dans le sens de Riolo... Ça va être compliqué pour Deschamps », « Benzema, on attend une story pour dire que tu soutiens Riolo », « Imaginez le jour du procès, L’avocat de Riolo va affirmer qu’il a un dernier témoin à la barre. Karim Benzema. Ce serait le divertissement du siècle », fantasme même un internaute. Mais pour le moment, Daniel Riolo ne peut compter que sur lui-même face à un Didier Deschamps qui va certainement demander des preuves de ces accusations de mensonges.