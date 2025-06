Rayan Cherki veut imiter Zidane

Appelé pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki se prépare comme l’ensemble des Bleus à la Ligue des Nations contre l’Espagne. Interrogé dans l’émission Téléfoot, le Lyonnais est revenu sur ses souvenirs de l’équipe de France.

Véritable artiste avec le ballon, Rayan Cherki va découvrir l’Équipe de France cet été lors de la Ligue des Nations. Appelé par Didier Deschamps, le Lyonnais se voit récompenser de sa bonne saison avec l’OL. Une saison qu’il juge par ailleurs comme la meilleure de sa carrière : « Bien sûr, je pense que j’ai réalisé la meilleure saison de ma carrière. Aujourd’hui, j’ai fait en sorte que l’on parle que des bons côtés, c’est-à-dire, des passes, des dribbles, des tacles. J’entends peu de gens parler de par où je suis passé, du loft en début de saison, des critiques infondées, » explique-t-il lors d’une interview donnée à Téléfoot. Le joueur de 21 ans a également évoqué ce que l’équipe de France représente pour lui.

(U21) Most key passes per 90 in Europe's Top 5 Leagues



🇫🇷 1.29 — Désiré Doué (PSG, 19)

🇪🇸 1.21 — Lamine Yamal (Barcelona, 17)

🇫🇷 1.05 — Rayan Cherki (OL, 21)

🇹🇷 0.98 — Arda Güler (Real Madrid, 20)



