Rafael Nadal, l'énorme coup de pression pour Karim Benzema

Par Mehdi Lunay

Les soutiens affluent de plus en plus pour Karim Benzema. Dans sa quête du Ballon d'Or 2021, le joueur du Real Madrid et de l'Équipe de France a reçu le soutien du champion espagnol Rafael Nadal. Le tennisman est à fond derrière lui.

Il n'y a pas qu'en France que Karim Benzema devient un vainqueur crédible au Ballon d'Or 2021, le 29 novembre prochain. En Espagne aussi, les soutiens pour l'attaquant international français se font de plus en plus nombreux. Il a en effet reçu le soutien de son équipier le Croate Luka Modric, lauréat en 2018, et de son ancien entraîneur Zinédine Zidane, titré lui en 1998. Mais, la campagne médiatique en faveur du joueur du Real Madrid ne se limite pas au monde du football. Le tennisman espagnol, Rafael Nadal, l'un des joueurs les plus titrés en Grand Chelem et légende du tennis a apporté son soutien à Benzema via les réseaux sociaux.

Nadal dithyrambique sur Benzema

Ce mardi, le champion espagnol aux 13 titres à Roland Garros et grand fan du Real Madrid depuis sa jeunesse, a posté un message de soutien explicite sur Twitter à Karim Benzema, un véritable hommage au champion ainsi qu'à l'homme Benzema.

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

« Je suis admiratif du joueur, de son engagement pour le sport et son professionnalisme à son âge. Je te souhaite bonne chance pour le Ballon d'Or 2021. », explique t-il. Un renfort de poids pour Benzema étant donné la popularité et la célébrité du champion espagnol dans le monde. Une marque de reconnaissance venant de la part d'un supporter inconditionnel du Real Madrid. De quoi encore renforcer l'idée d'une victoire de Benzema dans la course au Ballon d'Or 2021 après un début de saison remarquable, même s'il aurait sans doute préféré que ces soutiens, aussi nombreux soient ils puissent voter, ce qui n'est pas le cas.