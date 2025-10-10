ICONSPORT_269776_0585

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

L'équipe de France défie l'Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes. Et on le sait, Adrien Rabiot n'a pas la cote auprès des supporters parisiens même s'il a quitté l'OM. Didier Deschamps espère que tout ira bien pour son joueur. 
Personne n'a oublié la manière dont Adrien Rabiot avait été accueilli la saison passée lors du match PSG-OM, puisque cela était devenu une affaire d'État et que des plaintes avaient été déposées. Mais depuis cette soirée chaotique, le milieu de terrain a quitté l'Olympique de Marseille. Cela pourra-t-il être suffisant pour calmer les tribunes du Parc des Princes si Adrien Rabiot débute ou entre en cours de match contre l'Azerbaïdjan, nul ne le sait encore. Du côté de Didier Deschamps, conscient que l'accueil pourrait être glacial pour le joueur de l'AC Milan, on espère que les supporters présents dans le stade du PSG feront la part des choses et ne mélangeront pas tout au moment où l'équipe de France veut faire un pas de plus vers le Mondial 2026. Pourtant, en septembre face à l'Islande, Rabiot avait été sifflé à chaque fois qu'il avait le ballon.

Rabiot hué, le Parc des Princes doit se calmer

Forcément, Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité que le Parc des Princes s'en prenne encore à Adrien Rabiot de manière très brutale. Mais le sélectionneur national en appelle à une paix des braves. « Le siffler, ce n'est pas normal. Ces joueurs représentent la France. Mais, on est au Parc des Princes, où il est normal de trouver beaucoup de supporters du PSG. Adrien est mature et habitué à certaines situations. Et puis, la dernière fois, il a répondu présent sur le terrain avec une belle prestation défensive. L'important est de soutenir celui qui porte le maillot de l'équipe nationale. Les rivalités entre clubs existent, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur l'amour des Bleus », a précisé Didier Deschamps, qui sait que son avis aura probablement beaucoup de mal à convaincre les fans du Paris Saint-Germain.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Lol heureusement que les supporters ont le droit d huer qui ils veulent. A Marseille Demebele et mbappe étaient copieusement sifflés, a Lyon on aurait sifflé un stéphanois et inversement, laissez donc un peu de vie dans ce monde où les interdictions sont devenues la norme

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

Cette année on a une équipe féminine faible

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt

OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

je vois que t'as pas finit d'être bête

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

