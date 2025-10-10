Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

L'équipe de France défie l'Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes. Et on le sait, Adrien Rabiot n'a pas la cote auprès des supporters parisiens même s'il a quitté l'OM. Didier Deschamps espère que tout ira bien pour son joueur.

Personne n'a oublié la manière dont Adrien Rabiot avait été accueilli la saison passée lors du match PSG -OM, puisque cela était devenu une affaire d'État et que des plaintes avaient été déposées. Mais depuis cette soirée chaotique, le milieu de terrain a quitté l'Olympique de Marseille. Cela pourra-t-il être suffisant pour calmer les tribunes du Parc des Princes si Adrien Rabiot débute ou entre en cours de match contre l'Azerbaïdjan, nul ne le sait encore. Du côté de Didier Deschamps, conscient que l'accueil pourrait être glacial pour le joueur de l'AC Milan, on espère que les supporters présents dans le stade du PSG feront la part des choses et ne mélangeront pas tout au moment où l'équipe de France veut faire un pas de plus vers le Mondial 2026. Pourtant, en septembre face à l'Islande, Rabiot avait été sifflé à chaque fois qu'il avait le ballon.

Rabiot hué, le Parc des Princes doit se calmer

Forcément, Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité que le Parc des Princes s'en prenne encore à Adrien Rabiot de manière très brutale. Mais le sélectionneur national en appelle à une paix des braves. « Le siffler, ce n'est pas normal. Ces joueurs représentent la France. Mais, on est au Parc des Princes, où il est normal de trouver beaucoup de supporters du PSG. Adrien est mature et habitué à certaines situations. Et puis, la dernière fois, il a répondu présent sur le terrain avec une belle prestation défensive. L'important est de soutenir celui qui porte le maillot de l'équipe nationale. Les rivalités entre clubs existent, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur l'amour des Bleus », a précisé Didier Deschamps, qui sait que son avis aura probablement beaucoup de mal à convaincre les fans du Paris Saint-Germain.