L'OM éjecte Rabiot, les supporters du PSG explosent de rire

Par Quentin Mallet

A cause de son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot voit son avenir à l'OM compromis puisque Roberto De Zerbi lui a indiqué qu'il ne voulait plus de lui. Une situation qui n'étonne pas les supporters parisiens.

Le but de Ludovic Blas avec le Stade Rennais face à l'Olympique de Marseille a provoqué un effet papillon terrible à la Commanderie. Après la défaite des Phocéens, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont venus aux mains dans le vestiaire et ont carrément dû être séparés par Medhi Benatia. Une vive altercation qui a eu de lourdes conséquences pour les deux joueurs, et surtout pour l'ancien de la Juventus et du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations de RTL confirmées par RMC Sport et L'Equipe, la direction de l'OM, à la demande de Roberto De Zerbi, a fait savoir à Véronique Rabiot que son fils n'était plus désiré à Marseille. En d'autres termes, qu'il n'y aurait aucune résistance de la part du board olympien pour le laisser partir dès le mois d'août. Une information qui a fait l'effet d'une bombe et qui a logiquement fait réagir les supporters parisiens qui s'en délectent.

La situation de Rabiot fait marrer le PSG

« Mort de rire, quel tocard celui-là… Il voulait rejoindre Marseille, le voilà poussé dehors. Il va pleurer à maman et ils diront que c'est de la faute du PSG », « L'Olympique du divertissement », « Donc ce club l'accueille fin septembre (2024, ndlr) quand il était sans club car tous les gros n'ont pas cédé à ses caprices, le soutient quand il doit faire son retour au Parc des Princes, brassard de capitaine, tout ça pour que le mec soit dégagé pour manque d'investissement même pas un an après », peut-on lire de la part de supporters parisiens en réaction à l'information publiée sur X.

« Pour les Marseillais, c'est juste bien fait pour eux. On vous avait prévenus concernant Rabiot. Le mec a été comme ça au PSG, en EDF et à la Juve. Fallait être sacrément débile de croire qu'il allait être différent à l'OM », a rigolé un autre qui va même plus loin en expliquant que le scénario était à prévoir. Si les supporters marseillais font preuve d'un dépit légitime, les Parisiens, eux, s'en amusent sans modération.