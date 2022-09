Pogba forfait au Mondial, la terrible annonce d'Allegri

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En marge du match PSG-Juventus, l'entraîneur du club où évolue Paul Pogba a reconnu qu'il ne voyait pas vraiment le milieu de terrain français retrouver la compétition avant début 2023.

Dans cette période de galère, Paul Pogba a compris ce lundi que son pari pris en juillet pour éviter une opération au genou droit était perdu. Et même si pour l’instant la Juventus n’a rien officialisé pour le moment, la presse italienne annonce qu’en accord avec les dirigeants et le staff médical du futur adversaire du PSG en Ligue des champions, le milieu de terrain français a décidé de procéder à une intervention chirurgicale sur le ménisque concerné. Alors que l’on annonce une absence entre 40 et 60 jours pour Paul Pogba, avant une reprise de l’entraînement, l’inquiétude augmente concernant la participation du champion du monde 2018 au Mondial 2022 où la France jouera sa première rencontre le 22 novembre contre l’Australie. En conférence de presse, Massimiliano Allegri a fait un constat assez terrible. L’entraîneur de la Juventus estime qu’il ne peut plus compter sur Paul Pogba avant la reprise en janvier 2023. « Je calcule que nous le récupérerons avec nous en janvier. Qu’il joue la Coupe du monde ou pas, ce n’est pas mon problème », a lancé, clairement agacé, le coach de la Juventus.

Pogba pense encore jouer le Mondial, c'est mission impossible

ʙᴀᴄᴋ ʟɪᴋᴇ ɪ ʜᴀᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇғᴛ #PogbackToBack ⚪⚫️ pic.twitter.com/I4oK4U9NN3 — Paul Pogba (@paulpogba) July 11, 2022

Du côté de RMC, on affirme que même si Paul Pogba croit encore au miracle que serait une participation à la Coupe du Monde au Qatar, les chances de voir La Pioche être au rendez-vous de la fin de l’année sont faibles et même presque inexistantes. L'absence pouvant passer à 4 mois selon la nature précise de l'opération. Du côté du club turinois, il a été décidé de ne rien dire tant que la star tricolore, revenue lors du dernier mercato après une sale saison à Manchester United, n'aura pas été opérée. Mais du côté des médias italiens, on estime qu'il est évident que Pogba ne pourra pas jouer le Mondial, ou alors en étant loin d'être à 100% de ses moyens. C'est toutefois Didier Deschamps qui aura le dernier mot, et le sélectionneur national doit clairement avoir des doutes concernant un cadre, qui est actuellement au plus bas moralement et physiquement.