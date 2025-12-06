ICONSPORT_279192_0030

L2 : L'ASSE rate encore le coche

Ligue 206 déc. , 21:58
parMehdi Lunay
16e journée de Ligue 2 :
Stade Marcel-Tribut
Dunkerque-ASSE 1-0
But : Bardeli (74e)
L'AS Saint-Etienne n'a pas profité du match nul de Troyes contre Rodez ce samedi après-midi. Les Verts restent deuxièmes de Ligue 2, à 3 points du leader troyen. Ils pourraient même être dépassés par le Red Star si une victoire du club francilien à Bastia est entérinée. Dunkerque remonte à la 7e place.

Ligue 2

06 décembre 2025 à 20:00
Dunkerque
Bardeli74'
1
0
Match terminé
Saint-Étienne
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
I. Miladinović
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton jaune
90
M. Niflore
DunkerqueDunkerque
Remplacement
89
ENTRE
A. Moueffek
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
M. Jaber
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
84
ENTRE
A. Kanté
DunkerqueDunkerque
SORT
Y. Sekongo
DunkerqueDunkerque
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading