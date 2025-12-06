OL : Endrick, le Real menace de tout annuler

L’accord verbal tient toujours entre l’OL et le Real Madrid pour le prêt d’Endrick au mois de janvier. La presse espagnole rappelle néanmoins que le club espagnol se tient prêt à tout annuler d’ici le mercato hivernal.

A la recherche d’un attaquant pour étoffer son effectif lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Endrick. Les discussions sont très avancées avec le Real Madrid pour un prêt de l’international brésilien. Et pour cause, un accord verbal a été trouvé entre toutes les parties et l’ex-attaquant de Palmeiras est très chaud à l’idée de disputer la seconde partie de la saison en Ligue 1.

Son objectif est de retrouver un temps de jeu plus important pour disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil en juin prochain. Fuir le Real Madrid est urgent puisque Xabi Alonso ne fait pas du tout confiance à Endrick depuis le début de la saison. L’option lyonnaise est donc idéale et le Real ne voit pas d’inconvénient à l’idée de prêter sa pépite brésilienne dans la capitale des Gaules… à quelques conditions, toutefois.

Le site spécialisé Defensa Central rappelle que Florentino Pérez et la direction sportive du Real sont prêts à tout annuler si cela est nécessaire, sans aucune pitié pour Lyon ni pour Endrick. Selon le média espagnol, une seule blessure au sein de l’effectif de Xabi Alonso pourrait suffire pour que le deal capote. Le vice-champion d’Espagne en titre ne prendra aucun risque d’être trop juste lors de la seconde partie de saison et conservera par conséquent Endrick si un joueur parmi Mbappé, Rodrygo, Vinicius, Gonzalo Garcia ou encore Vinicius venait à se blesser dans les semaines à venir.

Autant dire que du côté de Lyon, on va regarder les prochains matchs du Real Madrid avec une certaine appréhension, en souhaitant vivement que personne ne se blesse au sein de l’effectif de Xabi Alonso. Car de toute évidence, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca auront bien du mal à trouver un attaquant si talentueux que Endrick avec si peu de moyens en cours de saison;