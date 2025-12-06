Esp : Le Barça explose le Betis chez lui

15e journée de Liga :

Estadio de la Cartuja

Betis-Barcelone 3-5

Buts : Antony (6e), D.Llorente (85e), Cucho Hernandez (90e sp) pour le Betis ; F.Torres (11e, 13e, 40e), Roony Bardghji (31e), Yamal (59e sp) pour le Barça

Le Barça prend provisoirement 4 points d'avance sur le Real Madrid qui accueille le Celta Vigo dimanche soir (21h).