L1 : Strasbourg s'enfonce à Toulouse

15e journée de Ligue 1 :

Stadium

Toulouse-Strasbourg 1-0

But : Emersonn (18e)

En manque d'inspiration, Strasbourg a été battu 1-0 à Toulouse ce samedi soir. Sa troisième défaite de rang en Ligue 1.

Et si Strasbourg entrait officiellement en crise ? Après la polémique Emegha en milieu de semaine, le club alsacien confirmait ses difficultés sportives du moment à Toulouse. Maladroit techniquement et peu dangereux dans le camp adverse, le Racing se faisait piéger par le TFC . Chilwell perdait le ballon dans son camp. Emersonn était lancé dans la surface et trompait Penders en deux temps. Le ballon était Strasbourgeois en seconde période mais les hommes de Liam Rosenior étaient incapables de mettre en difficulté Guillaume Restes.

Grâce à ce succès 1-0, Toulouse est 9e du classement (20 points) et revient à 2 unités seulement de Strasbourg 8e.