Rudi Garcia

Rudi Garcia menacé, l’étrange révélation de la Belgique

Foot Mondial06 déc. , 22:00
parEric Bethsy
Sélectionneur de la Belgique depuis moins d’un an, Rudi Garcia a fait l’objet d’une récente réflexion de la part de ses supérieurs. Le directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert a admis des interrogations après les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
La Belgique ne pouvait pas rêver d’un meilleur tirage. Lors de la phase de groupes du Mondial 2026, les Diables Rouges évolueront dans le groupe G avec l’Egypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. A priori, ces trois adversaires ne devraient pas leur poser problème. Et ce même si les Belges n’ont pas toujours séduit pendant la phase de qualifications. C’est sans doute ce qui explique pourquoi le sélectionneur Rudi Garcia a suscité quelques doutes chez ses supérieurs.
En marge du tirage au sort à Washington vendredi, le directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert a en effet révélé une réflexion malgré la qualification obtenue. « Il est clair que nous irons à la Coupe du monde avec Rudi Garcia, a annoncé le dirigeant au micro de Sporza. Bien entendu, il y a eu une évaluation, comme toujours après chaque fenêtre internationale, et maintenant après toute la campagne de qualifications. Il n’y a pas de raison de douter des capacités de Rudi Garcia de mener à bien la Coupe du monde de la Belgique. C’est pour cela que nous sommes là. »
J'ai d'autres priorités
- Rudi Garcia
De son côté, le Français ne s’est pas attardé sur cette déclaration. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a préféré encenser le DS. « La Fédération belge a fait le bon choix en nommant Vincent Mannaert. J'espère qu'il restera longtemps, car l'équipe belge a perdu certains de ses meilleurs joueurs ces dernières années. Mais je n'ai besoin de personne pour me défendre. Je me débrouille très bien. De plus, j'ai d'autres priorités : diriger mon équipe, entretenir de bonnes relations avec mes joueurs et obtenir de bons résultats sur le terrain. Car c'est là que nous voulons être et atteindre nos objectifs », a réagi Rudi Garcia, forcément attendu au tournant l'été prochain.
Derniers commentaires

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Le championnat commence

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

Bon, dommage pour les Vikings, le football est un sport collectif.

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

- Kvara au top avec et sans ballon - Mayulu très bon à la passe ou finition - WZE très bon dans son poste de def droit. Il prend lan mesure du poste - Dembele est encore à court, mais quelle capacité à trouver des partenaires à la passe en profondeur - Safonov a prouvé qu'un adversaire pouvait cadrer une frappe sans qu'elle rentre au fond des filets, très bon dans ce qu'il a eu à faire avec 2 beaux arrêts

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

C'est sûr que ça fait cher quand tu n'as pas le jeu qui va avec ses qualités. Mais bon fallait pas le recruter si on voulait jouer comme ça. Après je ne sais pas quel joueur ferait la différence vu comment on a jouer hier. Même Greenwood a été transparent hier. Sa grosse occasion, elle vient sur un contre. Alors il est meilleur que Paixao, ok, mais bon même avec un Greenwood sur chaque coté, si ça joue comme ça, on perd 9 fois sur 10.

PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un

Safonov avait déjà pondu une superbe prestation à ses débuts puis plus rien. Stop l'enflammade dans les 2 sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

