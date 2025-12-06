Rudi Garcia menacé, l’étrange révélation de la Belgique

Sélectionneur de la Belgique depuis moins d’un an, Rudi Garcia a fait l’objet d’une récente réflexion de la part de ses supérieurs. Le directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert a admis des interrogations après les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Belgique ne pouvait pas rêver d’un meilleur tirage . Lors de la phase de groupes du Mondial 2026 , les Diables Rouges évolueront dans le groupe G avec l’Egypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. A priori, ces trois adversaires ne devraient pas leur poser problème. Et ce même si les Belges n’ont pas toujours séduit pendant la phase de qualifications. C’est sans doute ce qui explique pourquoi le sélectionneur Rudi Garcia a suscité quelques doutes chez ses supérieurs.

En marge du tirage au sort à Washington vendredi, le directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert a en effet révélé une réflexion malgré la qualification obtenue. « Il est clair que nous irons à la Coupe du monde avec Rudi Garcia, a annoncé le dirigeant au micro de Sporza. Bien entendu, il y a eu une évaluation, comme toujours après chaque fenêtre internationale, et maintenant après toute la campagne de qualifications. Il n’y a pas de raison de douter des capacités de Rudi Garcia de mener à bien la Coupe du monde de la Belgique. C’est pour cela que nous sommes là. »

J'ai d'autres priorités - Rudi Garcia

De son côté, le Français ne s’est pas attardé sur cette déclaration. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a préféré encenser le DS. « La Fédération belge a fait le bon choix en nommant Vincent Mannaert. J'espère qu'il restera longtemps, car l'équipe belge a perdu certains de ses meilleurs joueurs ces dernières années. Mais je n'ai besoin de personne pour me défendre. Je me débrouille très bien. De plus, j'ai d'autres priorités : diriger mon équipe, entretenir de bonnes relations avec mes joueurs et obtenir de bons résultats sur le terrain. Car c'est là que nous voulons être et atteindre nos objectifs », a réagi Rudi Garcia, forcément attendu au tournant l'été prochain.