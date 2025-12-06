ICONSPORT_273378_0136
Kylian Mbappé

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

Equipe de France06 déc. , 21:00
parEric Bethsy
Placée dans le groupe de l’équipe de France au Mondial 2026, la Norvège voit sa confrontation contre les Bleus à travers le duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les Norvégiens rêvent de voir leur Cyborg éclipser l’attaquant français.
Pour sa dernière compétition avec l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas été gâté. Le sélectionneur des Bleus, réputé pour sa chance au tirage, a vu sa formation placée dans un groupe relevé au Mondial 2026. Les Français auront affaire au Sénégal et à la Norvège. La confrontation face au vice-champion du monde fait beaucoup parler. Les compatriotes d’Eirik Horneland mettent l’accent sur le duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé.
« On ne parle que de ça en Norvège, a témoigné l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne dans les colonnes de L’Equipe. Ce sera un événement pour notre pays. Parce que la France est une nation si forte. Il y a tellement de ressources individuelles... Et tellement d'expérience. Mais c'est amusant pour les Norvégiens d'avoir un joueur de classe mondiale, si fort, se confronter à Kylian Mbappé. Je pense que les Norvégiens attendaient ça. » Les Scandinaves attendent surtout de voir leur Cyborg éclipser l’attaquant du Real Madrid. Notamment grâce à l’aide du redoutable passeur Martin Odegaard.
« Il y a aussi des joueurs qui offrent des passes décisives. Le capitaine d'Arsenal. Il a un lien très fort avec Haaland, dans les déplacements et les choix, a rappelé Eirik Horneland. Nous avons de bons dribbleurs. Des milieux qui travaillent fort. C'est une équipe unie. Elle peut jouer contre différents types d'opposition. Et Haaland peut finir le travail. Il est souvent le premier dans la surface. C'est un chasseur. Avec une très forte présence athlétique. Il est rapide, fort, et peut marquer contre n'importe quelle équipe. L'équipe de France et la Norvège vont miser sur leurs deux buteurs. Les chercher et les trouver. Avec ces deux joueurs, la confiance est de mise. » Un beau spectacle en perspective.
