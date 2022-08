Pogba à Lyon pour la décision la plus importante de sa carrière

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A peine revenu à la Juventus Turin cet été, Paul Pogba a été victime d’une grave blessure lors du match amical de son équipe face au Chivas.

Blessé au genou droit, Paul Pogba était plutôt rassurant au moment de quitter la pelouse. Mais 24 heures plus tard, une terrible nouvelle est tombée : l’international tricolore souffre d’une lésion au ménisque latéral du genou droit. Un nouveau coup dur dans la carrière mouvementée de Paul Pogba, qui doit maintenant prendre une décision cruciale pour son avenir en ce qui concerne la guérison de son genou. Paul Pogba doit choisir entre deux opérations : la méniscectomie ou la suture méniscale. La première opération l’éloignerait des terrains entre 40 et 60 jours. La seconde entrainerait une absence comprise entre 3 et 4 mois mais offrirait plus de certitudes sur le long terme. Le calcul est vite fait, si Paul Pogba choisit la seconde opération, il manquera la Coupe du monde avec la France mais pourrait être épargné par les blessures pour la fin de sa carrière.

Pogba, un choix crucial au sujet de sa blessure

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Selon les informations de Tuttosport, Paul Pogba va se rendre ce lundi à Lyon pour une consultation en urgence avec le docteur Bertrand Cottet-Sonnery. Ce grand spécialiste, qui a conseillé Zlatan Ibrahimovic avant son opération du genou, va tenter de conseiller au mieux Paul Pogba, son entourage ainsi que les dirigeants de la Juventus Turin. « Pogba est décrit comme hésitant, mais espérant toujours pouvoir éviter la deuxième hypothèse, soit l'opération la plus lourde » écrit le journal italien dans son édition du jour tandis que la Juventus Turin, qui se moque pas mal du sort de l’Equipe de France et de la Coupe du monde, espère que Paul Pogba choisira la deuxième opération, avec une convalescence plus longue mais davantage de certitudes sur le long terme. Le choix final reviendra au joueur mais la Juventus Turin aura bien sûr son mot à dire, au contraire du staff des Bleus. Reste maintenant à voir quelle décision cruciale prendront toutes les parties pour l’avenir de Paul Pogba.