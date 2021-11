Pierre Ménès coach de la France, Cazarre et Thoen en rêvent

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Anciens collègues de Pierre Ménès sur Canal+, Julien Cazarre et Sébastien Thoen estiment, avec malice, que ce dernier a tout ce qu'il faut pour succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Il y a un an presque jour pour jour, dans une vidéo pour un opérateur de paris en ligne, Julien Cazarre et Sébastien Thoen mettaient en furie les dirigeants du groupe Bolloré en réalisant un sketch caustique parodiant l’émission de Pascal Praud, « L’heure des pros », sur Cnews. Cela avait valu à Sébastien Thoen d’être viré par Canal+, puis dans une réaction en chaîne à Stéphane Guy de lui aussi être licencié. Un an plus tard, le duo Cazarre-Thoen a rendu une nouvelle copie qui cette fois égratigne Pierre Ménès, qui a pour point commun avec eux de ne plus travailler sur C+. Dans une vidéo intitulée « Le cabinet noir de la Fédé », Julien Cazarre, Sébastien Thoen et leur éternel complice Thomas Séraphine s’attaquent à l’équipe de France et envisage dans un supposé bureau de la FFF le remplacement de Didier Deschamps en compagnie d’un dirigeant de la FFF. Les pistes Zidane, Blanc, Pochettino, Sampaoli, Garcia, Henry sont balayés avec des tacles XXL, avant que le trio présente la « machine à Mémé » branchée sur le cerveau d'Aimé Jacquet, l’ancien sélectionneur national, et qui avec l’aide de l’intelligence artificielle doit permettre de trouver l’heureux élu.

Et c’est là que le « patron » de la Fédération Française de Football lance le portrait-robot de celui qu’il cherche. « Il connaît le foot depuis toujours, qui a du charisme, qui a du poids, un mec en costume mais qui sent le vestiaire, la chaussette, pas policé comme les garçons coiffeurs qu’on a aujourd’hui. Quelqu’un du peuple, qui aime le peuple, qui est le peuple, qui n’a pas peur des médias et des joueurs, qui met les foies aux adversaires, qui ne craint ni les sponsors ni les journalistes, ni les petits, les grands ni les gonzesses. Je veux du lourd, je veux du très lourd », lance le dirigeant supposé de la FFF avant qu’apparaisse à l’écran la photo de…Pierre Ménès. « On va tout gagner, il est tellement classe, ça va être super », lance avec malice Sébastien Thoen.