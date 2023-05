Paul Pogba out, une déclaration triste à en pleurer

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps l'a probablement compris dimanche soir, il ne pourra pas compter sur Paul Pogba pour les deux matchs des Bleus en juin. Et il se pourrait bien que le milieu de la Juventus ne soit pas à la veille de revenir en équipe de France.

Les supporters de la Juventus et de l’équipe de France attendaient depuis longtemps, pour le match de Serie A contre Cremonese, Massimiliano Allegri avait titularisé Paul Pogba pour la première fois de la saison. Mais dans une scène dramatique, et après 24 minutes de jeu, le milieu de terrain de 30 ans s’écroulait au sol en se tenant le quadriceps, ce qui ne laisse planer aucun doute sur la nature de la blessure. Effondré, et en larmes, Paul Pogba quittait ses coéquipiers, La Pioche ayant bien compris que ce nouveau pépin mettait définitivement un terme à sa saison en Serie A et retardait à beaucoup plus tard son retour chez les Bleus.

En proie à de gros soucis physiques, il a notamment été opéré du genou en septembre dernier, Paul Pogba vit également des problèmes en dehors des terrains. L’affaire de racket dont il a fait l’objet, et qui avait été initiée par des vidéos faites par son frère, hante le champion du monde 2018. Et ce problème doit se régler en priorité sous peine de ne plus jamais revoir l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot tricolore.

Interrogé sur ce sujet, juste après la blessure de Paul Pogba, Ludovic Obraniak pense que le joueur français de la Juventus ne pourra pas revenir durablement tant que cette sale histoire, dont il est la victime, n’est pas réglée. « Paul Pogba a surtout des problèmes psychologiques. Il en a parlé à demi-mot il y a quelques semaines, ce qui se passe en extra-sportif ça lui mange la tête. Le psychologique est lié avec le physique. Il fait tout pour revenir, il s’est mis au boulot, il fait des soins pour se donner toutes les chances de pouvoir revenir. Après, mentalement, il est complètement détraqué avec ce qu’il se passe, il faut le comprendre. Au quotidien, ça lui mange l’esprit, ça concerne sa famille, il faut savoir ce que ça génère autour de lui. Tant qu’il n’aura pas réglé ce problème-là et qu’il ne se sera pas remis la tête à l’endroit, ça sera difficile de pouvoir se mettre à fond dans la compétition de haut niveau », a confié l’ancien joueur, qui ne pense pas que Paul Pogba pourra s’en sortir sans un vrai règlement de ce souci.