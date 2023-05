Juve : Titulaire puis blessé, Paul Pogba replonge...

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Titulaire pour la première fois depuis son retour à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba a finalement vécu une soirée noire face à Cremonese.

Alors que le milieu de terrain se faisait une joie de retrouver le onze de départ de Massimiliano Allegri, après sa belle entrée et sa passe décisive face à Séville en Europa League cette semaine (1-1), Paul Pogba est sorti sur blessure dès la 24e minute de jeu ce dimanche soir lors du match de la Juve contre Cremonese. Après un centre, Pogba s’est touché l’arrière de la cuisse gauche avant de sortir du terrain en pleurs…



[📺 LIVE] 🇮🇹 #SerieA

😱😱😱 Encore une blessure pour Paul Pogba...

😞 Titulaire pour la première fois depuis le 19 avril 2022, le Français s'écroule tout seul et sort du terrain en larmes.https://t.co/YzfwNpISjK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2023

Absent des terrains pendant de longs mois à cause d’une opération à un genou et à des blessures musculaires à répétition, l’international français voulait enchaîner les matchs pour retrouver son niveau. Mais l’ancien joueur de Manchester United sera maintenant probablement privé de la fin de saison de son club à cause de ce nouveau coup d’arrêt physique…