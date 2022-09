Paul Pogba et la France, zéro panique Deschamps est là

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, l’affaire Paul Pogba continue de secouer l’Equipe de France.

La participation de Paul Pogba à la Coupe du monde avec l’Equipe de France en novembre prochain est de plus en plus indécise. Et pour cause, le milieu de terrain de la Juventus Turin est englué dans une affaire judiciaire au sein de laquelle le nom de Kylian Mbappé a été évoqué. Entendu par les enquêteurs une seconde fois ces derniers jours, Paul Pogba est au cœur d’une histoire qui tourne de plus en plus en véritable affaire d’État. Et pour preuve, la ministre en charge des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, s’est exprimé au sujet de « l’affaire Pogba ». La membre du gouvernement dit avoir une totale confiance en Didier Deschamps pour effectuer les bons choix dans l’intérêt de l’Equipe de France mais confirme qu’elle veillera à ce que cette affaire ne pollue par l’image du football et du sport français.

La ministre des sports se mêle de l'affaire Pogba

« Je tiens à ce que le groupe France aille bien, que ses joueurs aillent bien, pris individuellement ou collectivement, et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour performer, a fortiori, en effet, à deux mois du Mondial » a expliqué la ministre des sports sur France Info avant de poursuivre. « Didier Deschamps a toute l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, complexes. Il l'a prouvé en tant que joueur, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Je sais qu'on va s'adapter à la situation et que Didier saura protéger son collectif de ces turbulences-là. Il faut être hyper attentifs à la question des entourages. Quand vous êtes un champion, vous êtes exposés à toute sorte d'influences, des bonnes, des mauvaises. Je pense qu'il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation » a jugé Amélie Oudéa-Castéra, très vigilante à la tournure des évènements dans l’affaire Paul Pogba. Tout comme Didier Deschamps, certainement…