Paul Pogba déchainé, il promet une vidéo sulfureuse

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A l’image de l’équipe de France, Paul Pogba a présenté deux visages complètement différents ce jeudi soir à Turin.

En grande difficulté face à la vague belge du milieu de terrain, l’international français a traversé la première période sans pouvoir faire grand chose, tentant de conserver un ballon que les Bleus perdaient toutes les 10 secondes. Après le repos, c’est un Pogba et des Français transformés qui se sont rués à l’attaque et ont pu gagner un match qui semblait perdu. Bien évidemment, la mi-temps a changé la donné et a permis à Didier Deschamps de recadrer les choses pour remettre tout le monde dans le bon sens. Le joueur de Manchester United a même décrit cette mi-temps de 15 minutes comme l’élément clé de la victoire tricolore, et a prévenu tout le monde après le match que ce qui s’y était dit avait été vraiment grandiose à ses yeux. La Pioche espère bien que ces échanges ont été filmés et seront diffusés prochainement, comme cela avait été le cas lors des matchs de la Coupe du monde 2018.

90' Houuuu la barre de Pogba sur coup franc !

🇧🇪2-2🇫🇷 #BELFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/16AWBfIoID — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

Diffusion après la victoire de dimanche ?

« Vous allez le voir sûrement sur des vidéos. J'espère que ce sera après la victoire de dimanche que vous pourrez découvrir ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Il faudra attendre pour voir ça. J'espère qu'on gagnera dimanche et vous verrez ce qu'on a ressenti. C'est une énergie que je ne peux pas expliquer. Je pense que s'il y a une vidéo, vous allez comprendre », a laissé entendre un Paul Pogba pour qui l’échange pendant la pause a été une force. Une force dans laquelle les Tricolores ont puisé pour aller harceler les Belges et inverser totalement la tendance de cette demi-finale folle de Ligue des Nations.