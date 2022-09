Paul Pogba appelle la France à son secours !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les révélations sur l'affaire Pogba se multiplient. Et c'est désormais depuis le staff de l'équipe de France de football que l'on apprend quelques détails de cette histoire sidérante et écœurante à plus d'un titre.

Actuellement emprisonné, Mathias Pogba a communiqué vendredi via les réseaux sociaux grâce à des vidéos déjà enregistrées avant son incarcération, le frère de Paul Pogba remettant de l’huile sur le feu. Mais cette fois, c’est RMC qui dévoile la teneur de la déposition faite par le policier qui s’occupe de la sécurité de l’équipe de France, lequel a été entendu par les enquêteurs en août dernier sur ce sujet. Car Paul Pogba s’est bien confié à lui concernant les menaces et le chantage dont il était victime depuis plusieurs mois de la part de plusieurs personnes, dont Mathias Pogba. Et le responsable de la sécurité des Bleus ne cache pas que le milieu de terrain des champions du monde et de Manchester United vivait dans une vraie terreur et qu’il comptait réellement sur la France pour l’aider à se sortir de cette sale situation. Une confidence qui en dit long sur les craintes de Paul Pogba.

Pogba s'est confié en équipe de France

Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

Confiant aux enquêteurs qu’il sentait bien qu’il y avait un souci avec le joueur de Manchester United, le policier en charge de protéger les internationaux tricolores a notamment raconté la manière dont Paul Pogba lui avait lâché des infos. « Depuis quelques mois je vois Paul assez préoccupé et n’arrivant pas à franchir le pas. C’est en ce début d’année, vers le mois de mars il m’a dit qu’il vivait une situation particulièrement difficile. D’abord par téléphone et ensuite on a échangé à Clairefontaine. Ce qui lui faisait beaucoup peur c’est qu’il sait autour de lui que ça existe. Il m’a dit de façon assez évasive qu’il avait déjà offert des restaurants etc… Mais il avait peur d’être considéré comme une balance (...) Dans le cadre de mon rôle je lui ai dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi et que je devais faire suivre ces informations. Il m’a dit qu’il voulait justement l’aide de la France pour que ça s’arrête », a notamment confié l’agent de sécurité de l’équipe de France, qui précise par ailleurs qu’il avait noté que pendant les matchs des Bleus, Paul Pogba était parfois entouré de « jeunes » qui n’étaient pas de sa famille mais avaient des invitations en zone officielle.