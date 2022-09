Kylian Mbappé marabouté, Mathias Pogba dévoile tout !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mis en examen et placé en détention provisoire dans l’enquête sur les extorsions dénoncées par Paul Pogba, son frère Mathias a lâché des nouvelles révélations.

Le week-end dernier, Mathias Pogba et quatre hommes étaient présentés à une juge d’instruction et ont été mis en examen dans le cadre de l’enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par Paul Pogba. Malgré cette incarcération, le frère du Turinois, à savoir Mathias Pogba, a fait publier sur ses réseaux sociaux de nouvelles révélations. Et cela risque de faire beaucoup de bruit puisque le frère du champion du monde 2018 est revenu sur l’affaire du maraboutage de Kylian Mbappé à la demande de Paul Pogba. De nouvelles informations qui rendent très compliquées de possibles retrouvailles entre l’attaquant du PSG et le milieu de terrain de la Juventus Turin lors de la Coupe du monde au Qatar en novembre.

Mathias Pogba publie une nouvelle vidéo

Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

« Le tournant fut la Coupe du monde 2018 où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu’envers Dieu chargea le sorcier d’assurer la victoire de l’équipe de France. Le sorcier confirmera lui-même à Mam’s que le travail avait déjà été effectué et c’est que là que Mam’s commença à être défrayé. Après cela, Paul continua de plus bel avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des champions pour s’assurer que Manchester passe » explique Mathias Pogba dans une vidéo publiée ce vendredi matin, avant de poursuivre. « A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que l’ombre de lui-même face à une équipe réserve de MU » indique Mathias Pogba.

Mbappé marabouté, M.Pogba en remet une couche

Par la suite, le frère de Paul Pogba en remet une couche sur la relation entre Kylian Mbappé et son frère. « Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l’apprécier et être son ami. Il l’appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C’est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG à si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ces matchs. Le même sorcier a d’ailleurs dit à Mam’s qu’il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu’il était payé à la tâche » dévoile Mathias Pogba, dont les accusations à l’encontre de Paul Pogba risquent de faire énormément de bruit, même si Kylian Mbappé a déjà réagi aux informations du supposé maraboutage. L’attaquant du PSG a expliqué il y a quelques jours qu’il faisait « confiance » à Paul Pogba. Reste que cette affaire va continuer de déstabiliser les Bleus et jeter un gros doute sur la présence du milieu de la Juventus à la Coupe du monde.