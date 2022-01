Pas de vaccin, pas d'équipe de France, Blanquer est cash !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La loi sur le pass vaccinal devrait être mise en application d'ici la fin de semaine, et du côté du gouvernement on tient à prévenir les sportifs qu'il faudra être vacciné, et notamment l'équipe de France de football.

Ce lundi soir, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports était l’invité de C à Vous sur France 5 et à cette occasion il a été interrogé par Mohamed Bouhafsi sur le problème de la vaccination des sportifs professionnels. Le journaliste a notamment fait remarquer que Didier Deschamps, présent la semaine passée dans cette même émission, avait dévoilé le fait que certains footballeurs de l’équipe de France n’étaient pas vaccinés, le secret médical empêchant le sélectionneur national d’en dire plus sur l’identité des joueurs concernés. Visiblement très surpris d’apprendre cela, alors même qu’il a été décidé par le gouvernement qu’il faudrait impérativement être vacciné pour jouer sur notre territoire, Jean-Marie Blanquer a adressé un message aux sportifs concernés par ce sujet forcément épineux et à même de provoquer des polémiques sans fin.

Les Bleus devront tous être vaccinés

"Il n'y a pas d'exception. J'ignorais que certains joueurs de l'équipe de France n'étaient pas vaccinés, mais je leur demande de le faire."

⚽ Didier Deschamps nous disait la semaine dernière que certains membres des Bleus n'étaient pas vaccinés : réaction de @jmblanquer.#CàVous pic.twitter.com/gIOGJvCA4e — C à vous (@cavousf5) January 17, 2022

Face à Mohamed Bouhafsi, le ministre s’est voulu très clair. « Il n’y a pas d’exception pour les sportifs, et d’ailleurs il n’y en a pour personne. Donc oui les sportifs doivent se faire vacciner, le pass vaccinal vaut pour tout le monde. On ne veut pas retrouver des joueurs français dans les mêmes mésaventures que Djokovic, il faut se vacciner. Je n’étais pas au courant que certains joueurs de l’équipe de France n’étaient pas vaccinés, mais cela doit correspondre à la proportion de la population qui ne le fait pas. Mais j’imagine qu’ils font le faire. Si je leur demande qu'il se vaccinent ? Oui, je leur demande qu’ils le fassent, qu’ils regardent ce qui se passe dans les hôpitaux… » a confié Jean-Marie Blanquer afin d’essayer d’éviter une grosse polémique lors du prochain rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine.