Pas d’argent, la France ne verra pas le Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L’équipe de France ne se rendra pas au Qatar au mois de mars pour une petite répétition de la Coupe du monde.

L’idée d’un tournoi pendant les dates libres du mois de mars avait germé pour permettre à quelques formations prestigieuses de tâter les stades qui seront sollicités pour la Coupe du monde en fin d’année. Le temps aurait été chaud pour les Bleus, mais cela aurait aussi permis à Didier Deschamps de travailler dans de bonnes conditions et de prendre des repères. Mais le bras de fer lancé par Noël Le Graët s’est rapidement terminé et a amené à l’annulation de la participation de la France à ce tournoi qui n’est pas certain d’avoir lieu. Le président de la FFF réclamait, outre la prise en charge de l’intégralité des frais d’hébergement, une compensation financière pour monnayer la présence de la France au Qatar. L’Emirat n’a pas voulu payer pour s’offrir des participants et tout est donc tombé à l’eau, a confirmé Noël Le Graët aux membres de la FFF.

Didier Deschamps au Qatar le 1er avril

Au lieu de cela, l’équipe de France va organiser deux matchs amicaux, alors que plieurs nations européennes sont sollicitées par les barrages de la Coupe du monde. Deux matchs en province, dont un pourrait avoir lieu à Marseille. En face, ce seront certainement des nations africaines, avec la Cote d’Ivoire et l’Afrique du Sud de citées selon Le Parisien. Le mois de mars sera en effet dévoué aux barrages pour la Coupe du monde, et beaucoup de sélection de bonne valeur son concernées.

De son côté, Didier Deschamps se rendra bien au Qatar, mais ce sera le 1er avril prochain pour le tirage au sort de la Coupe du monde. Un événement forcément très attendu, puisque les Bleus défendront leur titre acquis en Russie quatre ans plus tôt.