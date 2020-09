OM : Payet et Thauvin, Deschamps est chaud pour le double come-back

Dans : Equipe de France.

Montés à Paris dimanche dernier pour effectuer un joli braquage au Parc des Princes, Dimitri Payet et Florian Thauvin ont été décisifs puisque le premier a été passeur pour le second sur l’unique but de la rencontre.

Une performance qui a certainement été soulignée par Didier Deschamps, qui n’a pas fait une croix sur les deux joueurs en équipe de France malgré leur longue absence. Payet a quasiment disparu des radars depuis l’Euro 2016, tandis que Thauvin avait payé sa grave blessure pendant la saison dernière. Malgré cela, le sélectionneur national compte toujours sur eux, et envisage de leur donner une chance lors des prochains rendez-vous internationaux, révèle L’Equipe.

Payet avait d’ailleurs reçu une pré-convocation pour les matchs face à la Suède et la Croatie, sans finalement faire partie de la liste. Pour Thauvin, sa remise en jambes se fait pour le moment uniquement avec l’OM, mais s’il venait à confirmer son retour au premier plan, il pourrait rapidement retrouver le chemin de Clairefontaine. Nul doute que les performances de deux Marseillais en Ligue des Champions, ce qui reste un moyen de jugement capital pour Didier Deschamps, seront observées de près par le staff des Bleus. Un éventuel retour permettrait quelques retrouvailles avec certains joueurs du PSG comme Kimpembe ou Mbappé, même si ce ne sont pas avec ces éléments que les tensions étaient les plus vives lors du dernier Classique.