OM : Kamara sort du silence, vive la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera réunie au mois de juin pour disputer quatre rencontres de Ligue des Nations. Des rencontres que pourrait bien disputer Boubacar Kamara.

L'équipe de France a une année 2022 bien chargée. Les hommes de Didier Deschamps vont notamment devoir monter en puissance avant la Coupe du monde au Qatar. Cela tombe bien, la Ligue des Nations est là pour ça. Au mois de juin prochain, les champions du monde vont pouvoir se frotter à des adversaires séduisants. Contre le Danemark le 3 juin, la Croatie le 6 juin, l'Autriche le 10 juin puis de nouveau la Croatie le 13 juin. Quatre matchs que Didier Deschamps veut préparer le plus sérieusement possible tout en testant de nouveaux joueurs. Petit nouveau dans la dernière liste du sélectionneur des Bleus : Boubacar Kamara. Le joueur de l'Olympique de Marseille réalise une très belle saison avec son club et s'est vu récompenser logiquement par l'équipe de France. Problème, Kamara est également séduit à l'éventualité de représenter les couleurs du Sénégal. C'est du moins ce qu'annonçait Daniel Riolo, persuadé que le Phocéen choisirait les champions d'Afrique.

Kamara, l'officialisation de son choix ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubacar Kamara 4 (@bouba_darkoss)

Pour certains, cette convocation de Didier Deschamps n'est qu'un moyen de sécuriser l'avenir avec les Bleus de Kamara, en lui empêchant de pouvoir un jour être sélectionné par le Sénégal. La réponse du principal concerné était donc plus qu'attendue. Et visiblement, Bouba Kamara est prêt à faire ses débuts avec l'équipe de France. Ces dernières heures, le Marseillais a en effet publié un post sur son compte Instagram. On peut y voir une photo de lui avec les couleurs des Bleus, accompagnée du texte : « Fier et honoré de cette première sélection avec l'équipe de France. Merci à tous pour vos messages ! ». De quoi donc laisser à penser que le joueur de 22 ans a fait son choix et défendra bien les couleurs frappées du coq. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France et Didier Deschamps, qui pourra s'appuyer sur un énième joueur de grand talent. Les places seront néanmoins chères pour la Coupe du monde au vu de la concurrence au équipe de France. En fin de contrat à l'OM, Kamara devrait rejoindre l'Atlético Madrid. A lui de s'y imposer pour continuer d'être sélectionné.