Olivier Giroud ne reviendra pas en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Déjà auteur de deux buts en deux matchs de Ligue 1, dont un décisif dimanche soir contre l'AS Monaco, Olivier Giroud a évoqué sa retraite internationale.

A ceux qui doutaient qu'à 38 ans, et après une parenthèse très mitigée en Major League Soccer, Olivier Giroud pourrait être efficace en Ligue 1, deux matchs ont suffi pour confirmer que le meilleur buteur de l'équipe de France n'avait rien perdu de son talent. Et ce ne sont pas les joueurs monégasques qui diront le contraire après avoir pris un coup de poignard signé Giroud dimanche soir à Lille. Forcément, à moins d'un an du Mondial, la question d'un éventuel retour du buteur français chez les Bleus a été évoqué, mais Olivier Giroud a été très clair, il a définitivement tourné la page tricolore et rien ne le fera changer d'avis. Pour le natif de Chambéry, il n'y aura pas de retour vers le futur.

350 buts en carrière pour Olivier Giroud

90' I 1️⃣-0️⃣



ENFIN ! 😤



Sur une énième occasion Lilloise, Olivier Giroud trouve enfin la faille. Trouvé dans la surface, il se retourne et frappe en pivot 😍#LOSCASM pic.twitter.com/wvdGzmWmsa — LOSC (@losclive) August 24, 2025

Dans les couloirs du stade de Lille, Olivier Giroud a été ferme sur ce sujet. « J’ai reçu un superbe hommage en mars. J'ai été très ému, très touché, je me suis senti privilégié. Pour moi, c'est fini. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu'il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c'est à eux d'écrire leur histoire. J'ai fait ma part du boulot, à eux de faire le leur », a confirmé celui qui dimanche soir a atteint la barre des 350 buts en carrière. Didier Deschamps n'a donc pas à se prendre la tête avec la question du come-back éventuel d'Olivier Giroud.